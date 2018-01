UGT diseña una campaña para que las firmas del agro cumplan los convenios

Manolo Jiménez Gallardo, secretario General de Industria ,Construcción y Agro de UGT Andalucía, señala prioritario para los sectores que representa "la subida salarial, la inversión en PRL para minimizar la siniestralidad laboral y detectar las enfermedades profesionales y seguir luchando como primera fuerza sindical contra la precariedad en el empleo".

Por su parte Paqui Ramírez Oliver , secretaria General de FICA UGT Almería, expone que a nivel provincial, "a pesar de que el paro ha bajado en 2.509 personas el pasado diciembre, sectores como industria y construcción siguen sufriendo el desempleo con una subida de 0,55% y 2,43% respectivamente, solo en el sector servicios se reduce en -3.80% " y añade que "en Almería además de reducirse las plantillas tras la campaña Navideña, la contratación a tiempo parcial ha supuesto hasta el 30% de los contratos temporales, por lo que es para nuestra federación uno de los mayores desafíos de este año y sucesivos".

La negociación colectiva ha mejorado según Jiménez, quien habla de que "convenios como el de Construcción y el de Derivados del Cemento han subido por encima del IPC". En el sector de siderometalúrgica se ha firmado un incremento económico para 2017 y para 2018 se empezará a negociar un 2,3%". Respecto a convenios como el de Canteras y Serrerías de Mármol confirman que la patronal se niega a negociar y que buscan apoyos de los agentes sociales .

"El convenio del manipulado se va a denunciar en agosto y comenzaremos las negociaciones en septiembre", afirma la secretaria general de FICA Almería, mientras el secretario andaluz apunta que "este año pasado hemos tenido récord de exportaciones, y siendo éste un dato tan positivo no puede suceder que en ningún sector se incumplan sistemáticamente los convenios, las jornadas de trabajo, etc", por ello anuncian comenzar una campaña para exigir en Almería a las empresas que cumplan los convenios y denunciarán a aquellas que no lo haga.