UGT lanza tres campañas contra el empobrecimiento de los trabajadores

A finales de octubre se cumplía el primer año de Carmen Vidal como secretaria general de UGT Almería, un ejercicio en que se han ido cumpliendo objetivos como la mayor visibilidad del sindicato, si bien, queda mucho por hacer como señala la propia Vidal, quien lazaba ayer unas palabras que suenan idílicas: "cuando me marche espero que no haya paro, esté el AVE y haya mayor industrialización".

Lejos de los sueños, que no deberían serlos, y con los pies en la tierra, UGT Almería daba a conocer ayer tres campañas puestas en marcha por el sindicato a nivel nacional. Con el resto de la ejecutiva recientemente renovada, la secretaria general del UGT en la provincia difundía la campaña 'Ponte a 1000'. Una iniciativa que persigue un salario mínimo digno, que se traduciría en los 1.000 euros netos en 14 pagas, "pedimos al Gobierno convenios dignos que eviten la pobreza. Suben los impuestos pero no el salario mínimo", señalaba Vidal, quien apuntaba que no se ha llegado a acuerdo con la patronal para 2018 a la vez que no respaldan una subida inferior al 2%. Actualmente se están negociando convenios como el del manipulado, hostelería, campo o textil. Según UGT, los salarios medios son un 5,4% inferiores a los de 2009, además si se elevase a 1.000 euros el salario supondría elevar en 1.158 euros al año por cada uno los ingresos a la Seguridad Social. De acuerdo a las palabras de la responsable de UGT, en Almería, de media, el salario mínimo gira en torno los 800 euros, de los más bajos de España, por lo que las cotizaciones también lo son, "a nivel estatal sólo está por delante de Pontevedra". Esto repercute así en las pensiones, "también hemos iniciado una campaña, que, por cierto, el Ayuntamiento de Almería votó en contra de ella a través de una moción que presentamos".

Otra de las iniciativas puestas en marcha es contra las empresas multiservicios, sobre las que UGT presentará una propuesta de proposición de ley, "no queremos más trabajadores pobres". El hecho es que se externalizan servicios, por ejemplo en el sector hotelero, que dejan fuera de convenio a los empleados, que tienen salarios aún más bajos. La tercera campaña que presentaba ayer el sindicato es la denominada 'Tu respuesta sindical ya', para dar respuesta a trabajadores de plataformas digitales sumidos en una mayor precariedad y sin regulación.