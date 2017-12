La Unión acercará el invernadero a los más pequeños con sus actividades

Alhóndiga La Unión pisa el acelerador en materia de responsabilidad social corporativa (RSC). La compañía líder en volumen de comercialización de frutas y hortalizas de la provincia, con 400 millones de kilos en la pasada campaña, ha dado un importante salto cualitativo enfocando su RSC, principalmente, hacia aquellos colectivos más sensibles.

Entre ellos se encuentran los niños, para los que la empresa que dirige Jesús Barranco ha desarrollado un programa de talleres sobre hábitos de comida saludable denominados 'Comer sano es divertido', que ha impartido durante el pasado curso escolar en 15 centros educativos de las provincias de Almería y Granada, a los que se han unido otros bajo el lema 'Descubriendo la agricultura', así como una serie de desayunos saludables, en los que han participado un total de 3.000 niños.

Isabel Martín considera que debería haber una asignatura práctica de Nutrición en el colegio

Desde La Unión están muy satisfechos del resultado que ha tenido esta iniciativa y ya están preparando las actividades del próximo 'curso'. Así lo explica Isabel Martín, responsable de los equipos cromatográficos de La Unión, que se encarga de buscar posibles restos de plaguicidas en las verduras antes de su comercialización, y que es la persona que se ocupa de impartir estos talleres por parte de La Unión.

El primer ciclo de estos talleres ya se está llevando a cabo, 'Descubriendo la agricultura', y se extenderá hasta febrero. A continuación, tomará el relevo el taller 'Mi primer invernadero', que se desarrollará en los meses de febrero y marzo. Mientras que el dedicado a 'Comer sano es divertido' comenzará en abril y se extenderá hasta junio. La previsión que maneja la empresa para este año es de visitar una veintena de colegios de la provincia de Almería y de la costa granadina.

Para visualizar aún más estas actividades y sensibilizar a la población acerca de la importancia de una alimentación saludable, así como para poner en valor el modelo de agricultura de Almería, La Unión tiene previsto presentar el programa de actividades de estos talleres el próximo 15 de diciembre, en un acto que contará con la presencia del consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro.

"Desde mi perspectiva, lo que más valoro es que al finalizar cada taller niños que no querían comer verduras y que ponen caras de asco cada vez que se menciona alguna, terminan diciendo que les ha encantado la ensalada que hemos elaborado y que van a probar más verduras; y cómo se desmontan algunos mitos que desde pequeños estamos aceptando como ciertos en materia de alimentación, pero que nunca nos han explicado", afirma Isabel Martín. Sobre lo que más valoran ellos, cree que "es el poder convertir los productos, que para la mayoría son un suplicio tomar, en formas divertidas y originales combinadas entre sí, por ellos mismos, y poder probar los diferentes sabores que nos ofrecen las verduras. Es increíble ver como son reacios a tomar un pepino, pero que si lo preparamos en forma de tosta con atún y pimiento se lo tomen super bien", apunta.

El trabajo que está llevando a cabo La Unión en esta materia es muy importante, pero Isabel Martín reconoce que aún queda un largo camino por recorrer. Cree que es necesaria más implicación de los padres u otros adultos que rodean el ambiente de los niños. "No podemos decir que fumar es malo sosteniendo un cigarro en nuestras manos. Con la alimentación es igual, la mayoría de las madres y padres sabemos la teoría, es muy importante que nuestros hijos coman frutas y verduras que beban agua, etc. Sin embargo, la realidad es otra. Somos los padres los que introducimos a nuestros hijos en la vida, en todos los aspectos. Es muy normal escuchar 'le tengo que dar la galleta o estos gusanitos porque es la única manera de que esté callado'. ¡Pero, es que un niño no tiene por qué estar callado! Y sobre todo, si nosotros hacemos, nuestros hijos harán. Si yo como ensalada, bebo agua y tomo fruta mis hijos lo verán como algo normal y cotidiano", apunta.

Además, considera que se debería impartir una asignatura sobre nutrición, pero no desde un punto de vista teórico de adquirir conocimientos, sino que fuera totalmente práctica acercando las cuestiones del día a día.