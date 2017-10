Los Vélez celebra su primera Cumbre por el problema del agua

La Asociación en Defensa del Agua de los Vélez, la Plataforma Acuíferos Vivos y el Circulo Ecología y Medio Ambiente Cemera llevaron a cabo ayer la primera Cumbre del Agua de los Vélez, a la que acudió una nutrida representación de la ciudadanía y donde se analizó la problemática más relevante de esta zona: el Agua.

En este evento se informó y concienció sobre la gestión de los recursos hídricos y la sobrexplotación de los acuíferos por parte de la agricultura superintensiva: en la provincia de Almería se sufre de pobreza hídrica crónica y no existe una cultura del agua para un aprovechamiento apropiado de este recurso. El agua es un bien escaso y no se puede permitir que se quite el agua a la población para que la utilicen grandes inversores del sector agrícola. La cumbre comenzaba a las 10:00 horas de la mañana con la presentación de la Jornada por Lucia Acuña, secretaria de la Plataforma Acuíferos Vivos. A continuación tuvo lugar una visita al manantial de la fuente de Los Molinos con el guía Nacho Quesada Rodríguez, ambiéntologo y también hubo un encuentro con Dietmar Roth, de Alvelal, en el Barranco de Las Fuentes, donde se entabló contacto con la Comunidad de regantes de Vélez Rubio y Vélez Blanco. Posteriormente se llevó a cabo la lectura del Manifiesto en la Plaza de la Encarnación por parte de Pascual Soriano, presidente de la Asociación para la Defensa del Agua de los Vélez. A las 14:00 horas los participantes almorzaron en Vélez Rubio y después fueron testigos de una charla-debate con expertos de renombre estatal que profundizaron sobre el problema.