La flota andaluza de arrastre parará el 15 de junio en protesta por la norma de la UE

Además de las últimas acciones iniciadas en defensa de la pesca sostenible del arrastre, el sector da un paso más con el fin de reivindicar su papel y mostrar su rechazo a los planes europeos para el Mediterráneo occidental que provocarían su desaparición, de acuerdo al testimonio de asociaciones y cofradías de pescadores e incluso de la eurodiputada socialista Clara Aguilera. En este sentido, y tras una reunión mantenida ayer en el seno de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras y con el apoyo de los puertos andaluces, se acuerda el amarre de la flota de arrastre el próximo 15 de junio. Esta decisión en Andalucía se comunicará también al resto de barcos del Mediterráneo para que se sumen al paro.

La elección del día no es cuestión de azar y es que el 15 de junio Valencia será el epicentro del debate sobre la situación a la que se enfrenta la pesca de arrastre. Así, la Generalitat Valenciana y la Unión Europea celebrarán la jornada 'Propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo para el establecimiento de un plan multianual para la explotación de los stocks de demersales en el Mediterráneo Occidental". En este encuentro, además de representantes de la comunidad valenciana y del PE también estarán presentes miembros de otras comunidades, del Gobierno central así como del sector pesquero.

La eurodiputada socialista Clara Aguilera, quien es la ponente del plan de gestión en el Parlamento Europeo, marcará principalmente la jornada, puesto que hablará del Parlamento Europeo y su papel en la elaboración de normativa así como el estado del trámite del plan multianual. En una visita reciente a Almería, Aguilera señalaba que este plan, que entre otras medidas propone reducir las jornadas de pesca, tendrá gran repercusión en las provincias de Almería, Granada y Málaga. "Al hablar de demersales hablamos de la merluza, gamba roja, blanca, salmonete..., productos muy valorados y de los que dependen pueblos donde su economía está basada en la actividad pesquera". La iniciativa ahora planteada abarca la costa española, italiana y francesa, en total más de 3.000 barcos, de ellos 594 en España, 93 en Andalucía y 42 en Almería. La eurodiputada socialista reconocía que hay algunos problemas de stock con algunas especies en este mar, "pero la posición del Parlamento mantiene, y yo como ponente voy a resaltarlo, que la gestión del Mediterráneo no es exclusiva de Europa, pues hay otros países que interfieren. En zonas como la nuestra compartimos con Marruecos, por lo que el esfuerzo que hagamos la flota andaluza puede no tener su paralelismo en la flota marroquí y eso es una desigualdad. O esto se lleva a cabo por todos o habrá unos sacrificados (como Garrucha, Almería, Carboneras, Motril...) mientras que otras zonas seguirán con sus actuaciones. En esta línea, ya se ha solicitado la opinión a la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), que puede hacer una mirada más puntual y por zonas, para que el plan no sea de aplicación general".

Después del turno de palabra de Aguilera durante la jornada en Valencia habrá un debate y se redactarán las conclusiones y propuestas de enmienda/dictamen.

Entre las disposiciones específicas de la propuesta, hay tres especialmente temidas. Por un lado, el régimen de gestión del esfuerzo pesquero y, por otro, las zonas de veda y los actos delegados, estos últimos se refieren a que la Comisión puede tomar decisiones sin necesidad de contar con nadie. En cuanto a la primera, la propuesta introduce un régimen de gestión del esfuerzo pesquero en la zona a nivel de la UE para los buques de todo tipo de arrastres y todas las categorías de eslora. Cada año, sobre la base del dictamen científico, el Consejo decidirá el esfuerzo pesquero máximo admisible para cada grupo de esfuerzo y por Estado miembro. Además, la propuesta prevé una reducción sustancial del esfuerzo pesquero en el primer año de aplicación. Con la aplicación, tal cual, de estas medidas, en 2020, el sector pesquero vería su beneficio reducido un 75%, "sería imposible mantener la actividad", señalaba recientemente José María Gallart, gerente de la Asociación de Empresarios de la Pesca de Almería (Asopesca).