La aplicación del big data al agro ya es una realidad con Agrowing Data

'agrowing Data' es una startup dedicada al análisis de datos y Big Data para la industria agroalimentaria cuyo objetivo es generar un cambio en la agricultura. Con sede en el Puesto de Inspección Fronteriza, en el Muelle de Poniente del Puerto de Almería, sus creadores, la empresa aúna las especialidades de sus dos fundadores, Manuel Valverde (ingeniero agrícola) y Javier Borondo (doctorado especializado en Big Data), convirtiendo el conocimiento del ecosistema agrícola con el de la tecnología.

El objetivo de esta empresa es comprender con la exactitud que permiten los algoritmos y el manejo de grandes cantidades de datos, el estado actual y los futuros cambios en la agricultura y el sector agroalimentario, así como anticiparse a todos los cambios que puedan irse produciendo.

La 'semilla' del proyecto, ubicado en el Muelle de Poniente, surgió en agosto de 2016

La empresa se define como un equipo formado por especialistas en agronomía, informática y ciencia de datos. Partiendo del conocimiento tradicional en la agricultura, combinado con un nuevo enfoque en el tratamiento de datos, su objetivo es ayudar a empresas del sector agro, administraciones públicas y centros de investigación a ser más competitivos en la toma de decisiones partiendo del desarrollo sostenible.

En enero, presentaron su proyecto a a la Consejería de Agricultura, en el marco de una jornada enfocada hacia las startups especializadas en smart agro ubicadas en los centros de crowdworking de Andalucía Open Future repartidos por la región.

Manuel Valverde cuenta en la web de Andalucía Open Future que la idea de Agrowing Data surgió en agosto de 2016, "cuando yo estaba trabajando en Roma en una empresa de semillas; estaba viendo desde dentro cómo funcionaba el sector y noté carencias en cuanto a la gestión de los datos. Conocí a Javier Borondo en un seminario que daba en Madrid sobre big data y, al escuchar todo lo que se podía hacer aplicándolo al sector agrícola, decidí contactar con él para hablarle de mi idea de ofrecer soluciones a empresas agrícolas relacionadas con big data. Yo soy experto en inteligencia artificial y también tenía conciencia de todo el potencial del big data para el sector agrícola. Durante mi doctorado hice una colaboración con una escuela de agrónomos, ayudándoles con la parte de analítica. Así que, directamente, nos pusimos de acuerdo sobre la iniciativa Agrowing Data".

La empresa cubre la necesidad que tienen las empresas de crear modelos predictivos, para explotar mejor la información con business intelligence, visualizarla en un mapa, y sacarle valor a su información. "Al final, el campo y la agricultura están generando miles y miles de datos. Esos datos crudos tienen valor pero se podrían aprovechar muchísimo y potenciar mucho más si los dotamos de una capa de inteligencia artificial o de un algoritmo por encima que le añaden mucho más valor. Hacen que las empresas tomen mejores decisiones. Nuestro mayor reto es la sostenibilidad en la agricultura", asegura, desde los puntos de vista ambiental, social y económico.

Una de las fuerzas de Agrowing Data es que posee un equipo multidisciplinar, "no somos un equipo de informáticos que solo sabe de algoritmo y de datos sino que sabemos también de agricultura. Intentamos mezclar todo para tener un perfil completo. El mejor data scientist del mundo no podría crear un algoritmo agrícola idóneo si no sabe de campo", afirma.