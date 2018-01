El arrastre no parará en abril por el nulo traspaso de fondos del Ministerio

La decisión está tomada. La flota de arrastre de la capital no hará parada temporal en abril. La gestión del Gobierno de España en este sentido está siendo nefasta y los pescadores se están decantando por autorregularse para mantener los recursos pesqueros frente a optar a unas subvenciones, que en el pasado año y el anterior supusieron un quebradero de cabeza y que para el presente ni siquiera el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) ha estimado fondos.

Tal y como comunicaba esta pasada semana la directora general de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía, Margarita Pérez,el 2 de octubre la Conferencia Sectorial de Pesca establecía el calendario de paradas temporales en el Mediterráneo si bien la transferencia de financiación aún no se ha definido y la primera parada es abril con el arrastre, "si no nos transfiere dinero antes del 1 de abril la Junta no podrá sacar las ayudas". Ya la flota de cerco en el último mes apostó por autorregularse dejando de faenar unos días y, tras la reunión con Margarita Pérez, el sector pesquero ha decidido dejar en suspenso la parada de abril. Según los pescadores se prevé que las ayudas, correspondientes al Fondo Europeo de Pesca que gestiona el Mapama, estén disponibles a partir de julio, por lo que de ser así, la flota valoraría hacer una parada subvencionada en octubre.

Dos años en blanco de ayudas de las que dependen 200 familias dos meses al año

Hay que tener en cuenta que las ayudas son el sustento de más de dos centenares de familias cuando realizan la parada biológica. Ya 2016 fue un camino de obstáculos para los pescadores que se quedaron con los bolsillos vacíos, al igual que 2017 pasaba en blanco por incompatibilidad con el Real Decreto del Mapama que regula estas paradas. Concretamente, en Almería capital fueron 31 buques los afectados. Así de los 21 buques de arrastre que realizaron la parada de abril, sólo uno tuvo acceso a las ayudas; en el caso del cerco fueron 3 de 14. En este sentido, tras la modificación de dicho Real Decreto, que no deja satisfecho al sector, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a la que el Ministerio transfiere los fondos para que ellos los distribuyan, abría en diciembre el plazo para presentar las solicitudes de ayuda para acceder a las compensaciones por parada temporal de la actividad pesquera en 2016 con carácter retroactivo. Se trata de una posibilidad solicitada por los pescadores a los que, en su momento, se denegaron estos incentivos por no haber mantenido encendido el dispositivo VMS (caja azul) del buque durante todo el período de inactividad, una exigencia incluida en el Real Decreto por el que se regulaban estas subvenciones.

Como señala la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 2016 se denegaron ayudas por cuestiones que eran ajenas a los pescadores como el apagado de las cajas azules por agotamiento de la batería, ya que al permanecer el barco parado, ésta se descarga por tener que alimentar el dispositivo; o, por el contrario, por la activación del sistema de localización al registrar el movimiento del buque para dirigirse a varadero. Ambas cuestiones no suponen actividad pesquera pero sí contravenían las bases reguladoras de las ayudas, por lo que el Gobierno andaluz junto a los pescadores encabezaron el movimiento al que más tarde se sumaron otras comunidades autónomas y que obtuvo como resultado la modificación del Real Decreto del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente publicado en mayo en el Boletín Oficial del Estado.

El inconveniente es que dos años después los barcos tienen que demostrar aspectos para acceder a las subvenciones como, por ejemplo, que el apagado de la caja azul fue involuntario y se debió o bien al agotamiento de la batería del barco mientras éste permanecía en puerto o bien a su avería. Así, de los 31 barcos que se quedaron sin ayudas después de haber parado, muy pocos podrán justificar el que la caja estuviera apagada, por ejemplo, porque se agotase la batería y su no comunicación al centro de seguimiento.