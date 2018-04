La bioeconomía, "oportunidad" de crecimiento, según Agricultura

La Consejería de Agricultura apunta a la "prioridad" de la bioeconomía como una "oportunidad" de crecimiento, en especial, del medio rural sobre la base de un modelo de negocio sostenible. Así lo pone de relieve el viceconsejero, Ricardo Domínguez, durante el lanzamiento, en Granada, del proyecto Reinwaste ('Remanufacture the food supply chain by testing Innovative solutions for zero inorganic waste'), que nace para impulsar la reducción de residuos en los sistemas agroalimentarios y el aprovechamiento integral de los subproductos.