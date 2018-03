El borrador del plan de pesca pone en jaque a media flota

El último borrador sobre el plan de gestión para arrastre, cerco y artes menores del Mediterráneo, "es un disparate". Así de rotundo se muestra el sector pesquero almeriense, concretamente Asopesca, al conocer los últimos detalles tras la reunión que mantuvieron ayer la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca y los directores generales de las comunidades autónomas del Mediterráneo. En dicha reunión se abordó el Real Decreto que regula la pesca de arrastre en esta zona y que da pié legal al plan de gestión también tratado, así como el reglamento comunitario sobre arrastre y la Declaración Ministerial de Pesca Costera Artesanal.

Una de las líneas rojas de este borrador se refieren a la indicación de una limitación del esfuerzo. Por un lado, el proyecto de normativa nacional ya distinguía distintos tipos de pesca dentro de la modalidad del arrastre y, según la misma se le otorgarían una serie de horas anuales. Este punto fue ya debatido este verano con el subdirector general de Caladero Nacional del Mapama, Rafael Centenera, quien aseguraba a este diario que se modificaría para una única gestión de arrastre. Pues lejos de la realidad, sucede todo lo contrario. Según José María Gallart, gerente de Asopesca: "Si este borrador se aprueba con el previsto cálculo de actividad, la mitad de la flota de Almería acabará parada porque no le será rentable faenar". Gallart detalla que, por un lado, la flota almeriense es 'multiespecífica', es decir, por ejemplo, según la meteorología sale un día a capturar gamba roja u otra especie. Por otro lado, incide en que no todos los barcos tienen las mismas características ni pueden salir a trabajar según qué condiciones. Las estipulación de jornadas que los buques pueden salir a pescar se realiza en el presente borrador según el máximo de días que haya trabajado de media entre 2012 y 2016, pero aquí puede haber conflictos porque haya barcos que se hayan estado reparando o sean de nueva construcción y demás. Actualmente existen unos días de descanso obligatorio como fines de semana, festivos..., además de la autorregulación del sector con las paradas temporales; de acuerdo a Gallart, en el plan de gestión elaborado entre el sector y la Junta para que el Gobierno central tuviera en cuenta las peculiaridades de la flota andaluza ya se proponía limitar el esfuerzo pesquero a un máximo de 210 días de actividad al año, "cifra ni a la que se llegaría. Pero con el nuevo documento, un arrastrero de media podría faenar unos 180 días al año. Eso no le es rentable".

Aunque la propuesta que se hace de Madrid parece dejar de un lado el consenso con los pescadores, Gallart valora el que esto sea aún un borrador y pueda cambiarse, aunque el tiempo se echa encima porque la Comisión Europea presentará este mes la primera propuesta sobre el plan de pesquerías demersales del Mediterráneo.