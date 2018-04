El campo cree que la normativa europea contra las prácticas abusivas será 'light'

Coag Almería se plantó ayer ante los bajos precios que están asfixiando a lo largo de demasiados meses ya al agricultor, en lo que llevamos de campaña hortofrutícola 2017-2018. La organización agraria escenificó una protesta a las puertas de uno de los supermercados que la cadena alemana Lidl posee en la provincia, en concreto, el que está situado en la Calle de Belén de la capital almeriense, donde lanzó al suelo varias cajas de hortalizas como protesta para reclamar unos precios justos para los agricultores.

Bajo el lema '¡Basta ya de crisis de precios!', Coag Almería eligió este lugar para su protesta por muchos motivos, entre ellos, porque ayer se celebró el Consejo de Ministro de Agricultura de la Unión Europea en Luxemburgo, donde el comisario tenía previsto presentar la primera normativa en firme a nivel comunitario para regular la cadena agroalimentaria, como medida para luchar contra las prácticas abusivas.

En diciembre interpuso una denuncia ante Competencia por lo ocurrido en el mercado

En este sentido, Coag denunció ayer que la distribución alemana está presionando y chantajeando al comisario europeo de Agricultura para que esta normativa sea descafeinada con el objetivo de que los estados miembros de la UE puedan 'evitarla'.

Después de atender a los medios de comunicación, miembros del Consejo Provincial de Coag Almería arrojaron al suelo varios kilos de hortalizas de forma simbólica como protesta.

Además, la organización agraria donó media tonelada de hortalizas (berenjenas, pimientos y calabacín) al comedor social El Sagrado Corazón de Jesús Casa de Nazaret de Almería.

El secretario provincial de Coag en Almería, Andrés Góngora, explicó que el campo viene arrastrando una situación de precios muy bajos desde el inicio del curso agrícola. "En diciembre interpusimos una denuncia en la Comisión Nacional de la Competencia porque entendemos que la situación que se está dando en esta campaña es atípica; hemos padecido un invierno duro, con condiciones climatológicas adversas y, sin embargo, los precios no han repuntado a lo largo de lo que llevamos de campaña; se vende absolutamente todo y desgraciadamente tenemos que seguir denunciando que las empresas de comercialización de nuestra provincia no utilizan los mecanismos de gestión de crisis que contempla la OCM de Frutas y Hortalizas y que, por lo tanto, permite a las OPFH llevar a cabo retirada de producto de forma conjunta", explicó. "Es una normativa que costó mucho trabajo sacar adelante en la UE y que nuestras empresas no están por la labor de utilizarla y que llevan aparejado, precisamente, que a día de hoy tengamos que continuar denunciando la crisis de precios generalizada en casi todos los productos hortofrutícolas", puntualizó.