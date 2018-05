"Estuvimos cortando berenjena hasta la hora de comer; no nos pilló dentro por dos horas"

"Estuvimos cortando berenjena hasta mediodía, hasta la hora de comer; no nos pilló en el invernadero por un margen de dos horas". Así desgranaba ayer Carlos Rodríguez, un agricultor radicado en el término municipal de El Ejido, cómo ha vivido la granizada que cayó este martes. "Tengo tres naves que suman en torno a 20.000 metros cuadrados y se ve que la nube con el granizo sólo ha pasado por encima de una de ellas, que es la que me ha echado abajo; me ha tirado al suelo los 7.000 metros cuadrados de esa franja entera, pero me ha dejado en pie las otras dos", explica a Diario de Almería.

Este agricultor señala que la compañía no le aseguraba la explotación, al tratarse de un invernadero de palos, no demasiado moderno, por eso, aunque las administraciones y las organizaciones agrarias recuerdan continuamente la importancia de contar con pólizas ante este tipo de incidencias, no siempre está en manos del productor, sino que hay zonas o estructuras que las compañías ya tienen en sus bases de datos como no asegurables y siempre se van a quedar fuera de este circuito. "A unos diez kilómetros de distancia del invernadero que me ha destrozado el granizo, que se encuentra a la espalda de Solplast, tengo otro con pimiento en la zona de Punta Entinas donde ni siquiera ha llovido", indica. Carlos Rodríguez espera que la Administración sea sensible y habilite alguna línea de ayuda, como ya se hizo tras el tornado que también azotó al Poniente el pasado día de los Reyes Magos. En este sentido, espera que aún queden fondos en esta convocatoria y, si no es así, se puedan buscar de alguna otra para levantar el invernadero dañado cuanto antes y poder planificar la campaña que viene sin sufrir retraso.