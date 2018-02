El coste del agua 'empobrece' las explotaciones familiares

Sobre los precios de las frutas y hortalizas, Iglesias señalaba que también han bajado, porque no se han puesto medidas para que esto se contenga, "tenemos esperanzas, porque han sucedido varias cosas importantes, sobre todo para el sector de frutas y hortalizas en la provincia de Almería". Iglesias se refería a una sentencia en el Tribunal Superior de Justicia Europeo que establece que las organizaciones de productores de frutas y hortalizas pueden marcar los precios mínimos que se ponen a las hortalizas. Por otro lado, aludía al documento de modificación de la PAC, el reglamento Ómnibus, donde, según la secretaria general de UPA: "Dice que las propias interprofesionales podrán establecer por extensión de norma precios mínimos. Desde UPA siempre hemos luchado para que sean las interprofesionales las que puedan establecer precios más justos para cada hortaliza, porque no todas las empresas están dentro de OPFH, pero necesitamos agilidad".

Almería, Murcia y Alicante se manifiestan en marzo en Madrid

El 7 de marzo se ha convocado por parte del Círculo del Agua (plataforma constituida por las Mesas del Agua de Almería, Murcia y Alicante) una concentración-manifestación en Madrid. El motivo porque la situación del levante es insostenible. "Nos faltan infraestructuras. Nos están abocando a que en la zona del Sureste, la única forma de regar sea a través de la desalación, pero su precio debe ser competitivo y haber infraestructuras para ello". Francisca Iglesias, secretaria general de UPA Almería, asegura que de las desaladoras que hay en la provincia almeriense sólo funciona una (la de Carboneras) porque el resto están paralizadas por falta de infraestructuras o porque están de aquella manera tras una riada como puede ser la de Villaricos. "Almería no tiene agua no porque no haya llovido, sino porque no se han hecho infraestructuras necesarias".