El desplazamiento de bloques, origen del problema en el puerto carbonero

Cs urge a la Junta a priorizar obras

La parlamentaria de Ciudadanos (Cs) por Almería, Marta Bosquet, solicita por su parte explicaciones urgentes al consejero de Fomento tras comprobar que se ha precintado la lonja de pescado de Carboneras por riesgo de derrumbe. "Ya no hablamos de que los pescadores no dispongan de los servicios básicos como luz, agua o baños, es que la Junta de Andalucía ha puesto en peligro la seguridad de los pescadores por riesgo de hundimiento de la lonja", enfatiza Bosquet. En este sentido, la diputada andaluza de la formación naranja insiste en que el puerto necesita obras de carácter inminente y ha emplazado al consejero de Fomento a priorizar las obras necesarias para que no se tenga que se llega a este extremo. "La administración lleva años mareando a los pescadores y carboneros con las obras de un futuro puerto deportivo que ni está ni se le espera y, mientras tanto, el puerto pesquero se cae a pedazos", critica duramente Marta Bosquet, quien insiste en invitiar al consejero a visitar el puerto pesquero de Carboneras ya que "de haberlo hecho, probablemente no estaríamos hablando ahora mismo de este asunto".