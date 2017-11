Un año después, la vida sigue igual en Los Vélez

Dicen que las guerras del futuro serán por el agua, y que incluso serán más cruentas que las ya conocidas por el petróleo. Lo que está claro es que es uno de los recursos naturales más importantes para el ser humano, puede que el que más. Y también parece fácil su acceso, tan fácil como hacer el gesto de abrir un grifo, pero en pleno siglo XXI hay zonas, incluso en el primer mundo, donde no está asegurado y Almería es una de ellas. El tejido empresarial y la sociedad en general, sobre todo a través de las innumerables asociaciones creadas por la defensa de los recursos hídricos, llevan tiempo denunciando el grave déficit que sufre la provincia, agudizado en el último lustro. De tantas, una de las zonas que está viviendo una situación especialmente crítica es la comarca de Los Vélez, donde han visto como los milenarios caudales de sus fuentes han ido decreciendo debido, según apunta la Asociación por la Defensa del Agua de Los Vélez, a la extracción de agua por parte de la empresas lechugueras.

La Asociación se constituyó como tal el pasado mes de septiembre de 2016 como respuesta a un movimiento vecinal que nacía en agosto de 2015. Desde el primer momento trabajaron intensamente para lograr lo que consideraban de justicia: recuperar su agua y que no fuera un grupo de empresas quien dispusiera de ella. Denuncian que estas empresas foráneas vienen explotando unos terrenos de secano que han transformado en regadío desde el año 2000, "sin saber quiénes, ni cuando han autorizado dicho cambio de uso, extrayendo del subsuelo para su riego a través de pozos unas ingentes cantidades de agua de forma incontrolada, provocando una merma considerable de las reservas del acuífero de Sierra Maria-Orce, y poniendo en peligro los manantiales que afloran tanto en su parte occidental como en la oriental, pero siendo ésta ultima la más trascendente, toda vez que de ella depende el abastecimiento de la población de Vélez-Rubio para consumo humano, y por otra parte la agricultura de los pueblos de Vélez Blanco y de Vélez Rubio".

Un mes después de su constitución, el 31 de octubre de 2016, la Asociación convocaba una concentración para denunciar la situación, y la respuesta por parte de la gente lo dijo todo: más de 2.000 personas llegadas de todos los puntos de la comarca de Los Vélez, así como de Cúllar, Oria, Orce se reunieron en el Pozo de la Rueda, entre los términos de María y Orce por la defensa del agua y contra la sobreexplotación del acuífero de Sierra de María-Mahimón-Orce.

Después de un año, la vida sigue igual en la comarca. "Los políticos no quieren saber nada de los pequeños problemas que son grandes para nosotros", asevera Pascual Soriano, presidente de la Asociación por la Defensa del Agua en Los Vélez, quien llegado este punto ve necesaria la visita a la zona de algún alto cargo de la Junta de Andalucía y el Gobierno para que "compruebe aquí mismo la lamentable realidad que estamos viviendo y tomen conciencia de la realidad de la situación".

Lo que está claro es que seguirán sin tirar la toalla. El pasado 19 de octubre la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado aprobó una moción para instar al Gobierno a garantizar y preservar la cantidad y calidad del agua en la comarca. El objetivo es un mayor y más detallado control de la evolución de las masas de aguas subterráneas, y como medida de prudencia que no se autoricen nuevos incrementos en la explotación de las aguas. Algo que desde la Asociación ven muy positivo, pero insuficiente a todas luces. Las reivindicaciones continuarán y ya están diseñando un calendario de 2018 con más movilizaciones e, incluso, no se descarta un encierro si la Administración no atiende unas peticiones, "que están sustentadas por informes de especialistas y por la propia naturaleza, ya que este año se han plantado menos hectáreas y el caudal ha crecido", subraya Soriano.