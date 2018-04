Más de un centenar de agricultores se movilizaron ayer para clamar contra unos precios que esta campaña están siendo incomprensiblemente bajos. Bajo el lema 'Stop Especulación. Basta de engaños a agricultores y consumidores', la Asociación Agricultura Viva en Acción, nacida en 2016 y de carácter interprovincial al aglutinar a agricultores de Almería y Granada, convocó para el día de ayer una caravana que nacía en el polígono La Redonda del El Ejido a primeras horas de la mañana y llegaba cerca de mediodía a la capital para colapsar la Avenida Federico García Lorca a fin de denunciar las prácticas especulativas en la comercialización de los productos hortofrutícolas, a la que señalan como responsable de las bajas cotizaciones que siempre se ceban con el eslabón más importante de la cadena, pero también el más frágil: el propio productor.

Después de recorrer en sentido ascendente y descendente esta arteria principal de la capital, la caravana compuesta por una decena de camiones y una veintena de vehículos continuó con su sonora pitada, acompañada de carteles y pancartas donde se podían leer perfectamente algunas de sus reivindicaciones, hasta la explanada para aparcamientos junto al Auditorio Maestro Padilla. "Ni tres euros, ni tres céntimos", en referencia al alto precio que pagan los consumidores y lo poco que recibe el agricultor por producir ese mismo alimento que tanto se encarece desde que sale de la finca hasta que llega a los hogares; o "¡nos vais a ver!" y "¡basta ya! Precios justos", fueron algunos de los lemas que resonaron ayer en Almería por parte de unos agricultores que muestran su hartazgo al vivir a expensas de las grandes firmas.

Entre las principales reclamaciones de esta Asociación, portavoz y altavoz del campo, están: una reforma urgente del Sistema de Comercialización, inversiones necesarias para disponer de agua y defender la seguridad y calidad alimentarias.

Productores de todos los cultivos se dieron cita en la movilización de ayer, pues nadie escapa a esta crisis, que no ha tenido tregua ni en los primeros meses del año, cuando se esperaba que la provincia quedara como única productora y por tanto las cotizaciones mejoraran. No fue así, y los afectados no se explican porqué. Más que respuestas, quieren soluciones. Y las quieren ya.