"El ferrocarril es fundamental para incrementar el tráfico de mercancías"

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba el pasado 1 de agosto el nombramiento de la exconsejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural Carmen Ortiz, como nueva presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería en sustitución de Trinidad Cabeo, que estuvo al frente de la misma desde el año 2007. Ortiz Rivas, nacida en Fiñana en 1957, es licenciada en Psicología por la Universidad de Granada y funcionaria de la Diputación Provincial de Almería, además de tener una larga trayectoria como parlamentaria y haber sido presidenta del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa) y consejera en la administración autonómica. Ahora, por delante, tiene la gestión del puerto al que parafraseando a personas cercanas, dice ser una pequeña ciudad en la que hay de todo.

-Recoge el legado de Trinidad Cabeo con dos retos pendientes: el proyecto Puerto Ciudad y el impulso del transporte de mercancías, especialmente de frutas y hortalizas. En el caso del primero, ¿en qué punto se encuentra?

-Va a ser un proyecto emblemático para la ciudad y es muy ilusionante porque vamos a tener la posibilidad, las instituciones y los ciudadanos, de tomar decisiones sobre el futuro diseño de Almería capital. Se había hecho un trabajo previo por parte de la anterior presidenta de la Autoridad Portuaria y yo voy a continuar, estos son proyectos a largo plazo que requieren mantener el timón en el tiempo para que avancen de forma razonable. Sobre el momento actual, esta semana hemos tenido comisión de seguimiento del proyecto y estamos preparando el 'master plan', un diseño global que recoja el consenso del Ayuntamiento, Autoridad Portuaria, la Junta de Andalucía, de la Fundación Bahía Almeriport y los ciudadanos.

-¿Cuáles son los pasos a seguir?

-Estamos preparando un pliego de condiciones para adjudicar ese proyecto, esperemos antes de acabar el año. A partir de ahí, habrá en torno a seis meses para que la empresa adjudicataria haga el diseño.

-Estos días se ha enfatizado en la idea de la conexión del ferrocarril al puerto, quizás como condición para el proyecto....

-Como dije, y el alcalde ratificó, no como elemento de confrotación, sino de acuerdo, en ese proyecto hay que respetar que el puerto tiene que seguir siendo una infraestructura de desarrollo económico y, como tal, en ese diseño final no se pueden olvidar sus necesidades como la conexión al ferrocarril y la mejora de la conexión a la A7. Pero insisto, no es condición de nada, es de sentido común, y que recoge el propio convenio.

-¿Nos podemos aventurar a decir fechas en las que el ciudadano vea la integración del puerto en la ciudad como una realidad?

-Este proyecto hay que hacerlo por fases. Ahora se puede avanzar y habrá elementos que se puedan hacer de forma más rápida. El Ayuntamiento está planteando como una acción singular la rehabilitación del Cable Francés, pero si hablamos de todo el diseño, requiere de la aprobación de unos planes especiales por parte del puerto y el Ayuntamiento, sobre proyectos a a medio plazo.

-¿Afectará a la redistribución del puerto?

-En principio no. Lo que se pone a disposición de la ciudad son espacios que el puerto en estos momentos no necesita para la actuación portuaria. Por ejemplo, desde el muelle de Levante (donde se ubica el edificio de la Autoridad Portuaria) hasta San Miguel, que en otro momento tuvo actividad portuaria pero ahora está libre de la misma.

-Pienso en la integración del puerto y se me viene a la mente la remodelación que ha hecho Málaga, ¿pero no es así, no?

-Insisto en que son zonas que el puerto no necesita, e incluso se puede plantear alguna que se prevea su desplazamiento hacia poniente y poder liberarla de la carga del puerto, pero no podemos pensar en que éste deje de existir. Los dos son compatibles.

-¿El empezar por acciones puntuales, como el Cable Francés, no desvirtuarían, el diseño global?

-Respecto al Cable Francés me comprometí con el alcalde (Ramón Fernández-Pacheco) que en el momento que lo solicite, aunque no podemos ceder la titularidad por ley, le daremos la concesión por el máximo de años renovables; nosotros estamos a favor de que si se quiere rehabilitar este espacio como elemento singular se haga. Esto no puede ser contradictorio al proyecto, no podemos ir haciendo parches. Si bien el Cable Francés es un elemento pequeño y singular, no tiene que ser incompatible con el diseño global. Lo que no creo que sea adecuado es aceptar y dar concesiones a proyectos para el puerto, como ya me han llegado para el puerto pesquero, hasta que no esté el planteamiento globlal y ver lo que contendrá. Como hablabas del puerto de Málaga, pues hay una zona comercial, un centro de exposiciones..., todo lo tenemos que pensar.

-Cambiando de tercio, ¿retomará la idea del transporte marítimo de frutas y hortalizas?

-Esa idea, desde el punto de vista agrícola siempre ha sobrevolado y nunca ha cuajado, pues no se exportan por vía marítima aunque sí se importa algo de Marruecos. He mantenido reuniones con las dos consignatarias del puerto y, entiendo que, si no se ha hecho es porque no es fácil, pero creo que sí hay que hacer esfuerzos para buscar la solución y que eso sea una vía más, ya que, obviamente, está la carretera y, si algún día tenemos que es imprescindible, el ferrocarril, también. Junto con las consignatarias, y conociendo el sector hortícola de la provincia, voy a intentar que volvamos a sentarnos otra vez todos en una mesa y ver los pros y contras. Entiendo que no es fácil, pero sería posible a zonas como Reino Unido. Hay que tener en cuenta que son alimentos perecederos y, aunque no deber ser un hándicap, hay que pensar en ello, también en que las cantidades sean suficientes y quizás haya que complementar esas cargas con cargas secas para el retorno.

-¿Hay alguna novedad respecto al proyecto de Minas de Alquife para dar salida al hierro a través de Almería?

-No tenemos el dato definitivo, pero sí tenemos la expectativa de que en unos meses se pueda transportar mineral de hierro a través del puerto de Carboneras. Se sigue avanzando.

-¿El 'puerto industrial' seguirá sólo ligado a mercancías como yesos, áridos y demás o hay alguna perspectiva de incorporar otro tipo de mercancía?

-En este aspecto tenemos que mejorar el tema de contenedores; tenemos el hándicap de incrementar el tráfico de mercancías por este medio. Por un lado, el tren es fundamental, puesto que la intermodalidad en cualquier puerto para incrementar el transporte de mercancías es prioritario. En su momento se inició el despegue, pero a continuación llegaron los años de crisis y se paró. Aquí me reitero en que nuestra posición con el norte de África nos ofrece unas ventajas que tenemos que aprovechar.

-Respecto a la Operación Paso del Estrecho (OPE), el balance ha sido muy positivo, más con la incorporación de navieras como Balearia...

-Hemos sido el puerto que más ha crecido, en concreto un 23% más respecto al 2016 en pasajeros, que sumaron 563.660, y en vehículos un 31,18% más.

-¿Está prevista la incorporación de más navieras?

-Hasta ahora tenemos las que tenemos y no podemos avanzar más, igual en algo de tiempo podemos dar alguna noticia, pero aún no.

-A principios de verano, la anterior presidenta mantuvo reuniones en Marruecos para fomentar el tráfico entre ambos continentes, partiendo de Nador y Almería ¿hay alguna novedad?

-Nador es el principal recorrido desde Almería, de hecho el 62% de los pasajeros de la OPE ha ido a Nador, pero no puedo avanzar más.

-¿Cómo lleva el puerto la competencia de Motril?

-Nosotros tenemos que ofrecer calidad y buenos servicios y nuestros datos de crecimiento son muy buenos así que no nos está afectando. Tenemos muy buena conexión con el norte de África pero tenemos que saber potenciarla y aprovecharla, y también en el aspecto de mercancías de cara al futuro.

-¿Hay alguna previsión de transporte de pasajeros con Argelia?

-Ahora mismo no. Contamos con cuatro puntos de conexión que son Nador, Melilla, Orán y Gazahouet.

-En cuanto a los cruceros, en los últimos años estamos viendo un aumento de escalas y pasajeros, pero si en el caso de la OPE miramos a Motril, en cruceros miramos a Cartagena como competidor directo...

-A Cartagena porque tiene las tasas más bajas, pero también están Málaga y Cádiz porque los cruceros, además del transporte de pasajeros, son un atractivo turístico. Nosotros estamos en tercer lugar entre los puertos de Andalucía, aún así hemos crecido un 16% en cruceristas y, desde nuestra posición, tenemos que seguir apostando por este sector, que se ha puesto de moda en los últimos 15 años. En una reunión reciente en Málaga en el marco de la asociación 'Suncruise Andalucía' para la promoción de turística y de cruceros se dio el dato de que a Andalucía han llegado casi un millón de cruceristas, concretamente 903.000, y en toda España 8,7 millones de cruceristas. Nosotros tenemos que mejorar y apostar por ello. Es cierto que las excursiones son importantes y que Málaga es un puerto base para muchos cruceros, pero es una labor de todos. Hay que ofrecer un paquete turístico más global.

-¿Ha establecido ya contacto con el sector pesquero como presidenta?

-Sí, he estado viendo la lonja cuyos resultados de comercialización han sido bastante buenos. Es una lonja nueva que se está gestionando bastante bien.

-Sobre infraestructuras, ¿qué acciones están previstas para los dos puertos que operan bajo la gestión de esta Autoridad Portuaria (Carboneras y Almería) a corto plazo?

-En Carboneras se va a realizar una pequeña obra antes de que acabe el año con una inversión de 400.000 euros, destinados a mejoras en el muelle y en Almería, también tenemos pendiente de adjudicar una actuación que también ronda los 400.000 euros para mejora de algunos accesos.

-Analizada la situación actual, tras llevar escasamente dos meses en el cargo, ¿cómo se encuentra?

-Siempre me lo decían, el puerto es una pequeña ciudad en la que hay de todo y es verdad que es un sitio bonito para trabajar. Por un lado, tienes una empresa que se tiene que autofinanciar con una gestión económica que hay que defender, pero por otro lado hay proyectos vinculados con la vida social de Almería capital, por supuesto el Puerto-Ciudad, pero también con asociaciones de vecinos que rodean al puerto, por ejemplo.

-¿Qué te ha sorprendido especialmente? ¿Recibe más llamadas de las habituales?

-Sí, se sabe que el puerto tiene capacidad económica y margen y viene gente a plantear diversos proyectos. Pero lo que me sorprende es la diversidad de lo que puedes aprender y escuchar, así he mantenido reuniones con los consignatarios del puerto, con Endesa, Holcim, pero luego también con Pescartes, por ejemplo, que es la asociación de Pescadores Artesanales de Cabo de Cata.