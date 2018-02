El 7 de marzo se manifestarán los regantes del sureste en Madrid

El Círculo por el Agua del Levante, compuesto por regantes de la Región de Murcia, Alicante y Almería, ya tiene fecha para movilizarse en la capital española: será el miércoles 7 de marzo, con el objetivo de reivindicar agua y reclamar soluciones definitiva a la sequía estructural de la cuenca del Segura.

El lema principal de las acciones que están terminando de perfilar es el mismo que ha encabezado las movilizaciones llevadas a cabo hasta ahora en Murcia y en la desaladora de Torrevieja: 'Defendamos todo@s la huerta de Europa', tal y como recoge La Opinión de Murcia en su versión web.

Esperamos que se una la sociedad civil; los recibos que pagamos son los más caros de España"Lucas JiménezPresidente de Scrats

Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Scrats, ha explicado que han previsto colocar un expositor en la Plaza Callao de Madrid para repartir gratuitamente productos hortofrutícolas de la zona y dar más visibilidad a sus problemas. Asimismo, otra parte de los convocantes acudirán a otro barrio más desfavorecido para hacer lo mismo.

Aún no saben ni cantidades ni productos que se van a llevar a la capital. Luego, "seamos los que seamos", participarán en la manifestación propiamente dicha, cuyo recorrido está aún por cerrar. Aunque en un principio se baraja partir de la Plaza Cibeles y terminar en Atocha, en la sede del Ministerio de Agricultura.

Lucas Jiménez tiene la esperanza de que a los agricultores y regantes se les unan en esta movilización representantes de la sociedad civil. "La necesidad de que nos solucionen al Levante el problema del agua no se queda circunscrita al campo, que no se engañe nadie; y si no que se lo digan a los recibos de agua que pagamos, que son, con creces, de los más caros de toda España", subrayó el presidente del Scrats.

De hecho, el delegado del Gobierno en la Mancomunidad de Canales del Taibilla, en su última comparecencia para hablar de la situación del abastecimiento, explicó que el agua que sale por los grifos ya procede en un 62% de las plantas desalinizadoras, cuyo coste de producción es muy alto. Por eso, advirtió de que si seguía sin llover, la tasa que cobra a los ayuntamientos subiría.