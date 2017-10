La modelo Cindy Crawford, icono también del diseño de la mano de Silestone

La empresaria y top model internacional Cindy Crawford participó ayer en un exclusivo evento celebrado en el "Cosentino City" de Manhattan (Nueva York), en el marco de la relación que une a la modelo con la firma multinacional española Cosentino. Desde este año, Crawford es imagen y embajadora de la marca Silestone, líder mundial en la categoría de superficies de cuarzo, protagonizando la espectacular campaña "Tops on Top". Crawford participó en un interesante coloquio, junto al prestigioso periodista norteamericano Whitney Robinson, Redactor Jefe de ELLE Décor, dónde no sólo repasó su trayectoria vital ligada al mundo de la moda, sino que abordó su experiencia y gustos personales en relación al diseño y la decoración. Contó su intensa colaboración con diseñadores y arquitectos de todo el mundo, o cómo su propio estilo y su vinculación con la moda habían influido a la hora de decorar sus diferentes propiedades, que van desde su espectacular apartamento neoyorkino a sus casas en Malibú, Ontario o México. "Desde que filmamos la campaña y desde que he visto los diferentes colores de las superficies de Silestone, la que me ha llamado más la atención, y me ha sorprendido ha sido Marquina. A pesar de que tengo una cocina toda en color blanco, pienso que con el precioso color Marquina pondría una nota de personalidad, por ejemplo en la aplicación de una isla de cocina…. Combinandolo con el color Calacatt Gold en las otras encimeras. Me encanta combinar, es como cuando eliges sobre seguro, pero de vez en cuando eliges algo con un poco más de estilo artístico", dijo.