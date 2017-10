Los participantes en Camaraemprende defienden hoy la viabilidad de sus ideas empresariales

Los emprendedores participantes en el programa de formación Cámaraemprende, puesto en marcha por la Cámara a principio de octubre, presentarán su idea empresarial hoy; con esta presentación, que será realizada mediante la técnica conocida como elevator pitch, los alumnos tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos y de ser evaluados por un jurado que estudiará y analizará la viabilidad de su negocio.

Este programa de formación financiado por el Fondo Social Europeo a través de la Fundación Incyde y en colaboración con la Consultora Innova Humana, tiene como objetivo dotar a los participantes de los conocimientos y herramientas necesarios para poder poner en marcha sus ideas emprendedoras. Para ello los alumnos han pasado por una primera fase de formación grupal dónde han aprendido todos los aspectos que rodean una empresa y han trabajado y desarrollado sus ideas de la mano de expertos docentes en la materia. En la segunda fase de este proyecto, la tutorización, los emprendedores serán guiados por un tutor personal que les ayudará a validar su plan de empresa e ir poniendo en marcha su idea de negocio de manera real, a través de la búsqueda de recursos, toma de decisiones, etc. En función del logro obtenido los alumnos podrán obtener facilitadores para su página web, gastos notariales, publicidad, etc. Finalmente la tercera fase, de mentoring individual permitirá a los emprendedores comenzar su aventura empresarial de la mano de un empresario de éxito que les asesorará y les abrirá las puertas del éxito presentándole clientes, proveedores, etc.

La fase de formación concluye hoy con la presentación de las ideas empresariales. Cámaraemprende es un novedoso programa de formación y de apoyo e impulso a nuevos emprendedores.