A las puertas de los 1.000 millones

Si en el ejercicio 2016 Grupo Cosentino batía récord en facturación, todo pinta que en el presente ejercicio volverá a hacerlo. Si las previsiones de la multinacional se cumplen, ésta cerrará 2017 con unas ventas que rondarán los 925 millones de euros, es decir, un 10,9% más que el pasado año que concluyó con 834 millones de euros, y de sguir este ritmo el próximo año podría pasar la barrera de los 1.000 millones de euros. Un dato reseñable es que más de la mitad, alrededor del 54,5% tendrá su origen en Norteamérica, ya que la estimación de la filial Cosentino North America es obtener una facturación de 600 millones de dólares (505 millones de euros) en Estados Unidos (EEUU) y Canadá.

La relevancia del mercado norteamericano para el grupo queda patente en el último paso dado por la firma hace escasamente una semana cuando inauguraba su nueva sede central para el continente americano que hasta ahora se encontraban en Houston. Unas oficinas situadas en el corazón del distrito empresarial y comercial de Coral Gables (Miami), que centralizan a partir de ahora la dirección y las operaciones de la multinacional para toda América, incluyendo América del Norte, Centroamérica y Latinoamérica. Las nuevas oficinas de Cosentino en Miami gestionarán los actuales 51 "Centers" o almacenes de servicio integral (43 en Norteamérica y 8 en Latam), 4 "Cosentino City" o showrooms, más los 2 Hubs de distribución y 12 fábricas de elaboración que la multinacional posee en EE.UU. Casi 70 infraestructuras propias en total que suponen, además, una importante presencia de capital humano con prácticamente 1.400 empleados en todo el continente americano. Además, la actuación del grupo a corto plazo en el Estado de Florida no cesa aquí, así tiene previta la apertura a principios de 2018 de un "Cosentino City", el quinto en Norteamérica, en el Design District de Miami.

Entre los últimos pasos por la empresa, con sede central en Cantoria, y que son muestra de su expansión, está también la puesta en marcha del segundo 'center' de Cosentino en Israel: "Cosentino Caesarea", el segundo "Center". Cabe recordar que Cosentino se estableció de forma propia en Israel en 2015 a través de otra infraestructura tipo "Center" en la zona de Petah Tikva (Tel Aviv). Con estos dos almacenes de servicio integral operativos en este país, la compañía consolida su rol de liderazgo en el sector dentro de un mercado en expansión, con un gran potencial de crecimiento y de alta especialización en la industria de la piedra.

El Grupo Cosentino, que produce y distribuye superficies innovadoras de alto valor para el mundo de la arquitectura y el diseño, a través de sus marcars Silestone, Dekton o Sensa by Cosentino, superficies innovadoras que permiten crear ambientes y diseños únicos para el hogar y los espacios públicos.

Grupo Cosentino distribuye sus productos y marcas en más de 80 países desde su sede central en Almería (España). En la actualidad, la multinacional cuenta con implantación en 32 países, y posee filiales o activos propios comerciales en 29 de ellos. La multinacional cuenta con 7 fábricas de producción (6 en Almería (España) y 1 en Brasil), 1 plataforma logística inteligente en España, y más de 120 unidades de negocio y comerciales repartidas por todo el mundo. Más del 90% de la facturación de Grupo Cosentino se genera en los mercados internacionales.

En cuanto a los Premios Macael que se entregan hoy, el hacer de esta firma almeriense está detrás de tres de ellos así como también está involucrado con el galardón a la persona concedido al pintor y escultor Antonio López García por su escultura "La Mujer del Almanzora" que surgió a partir de la relación que el maestro de Tomelloso mantiene con la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino de Olula del Río.

Respecto a los otros tres reconocimientos que llevan el sello de Cosentino, uno se refiere al Premio Internacional América del Norte para el Caesars Palace, uno de los hoteles de 5 estrellas más famosos de Las Vegas y del mundo, que ha sido renovado este verano, concretamente 1.139 de las lujosas habitaciones de la "Caesar's tower" y, dentro de ellas, sus baños que se reformaron con la superficie de cuarzo Silestone. Otro de los galardones, en este caso el Premio Nacional, es para la cadena hotelera Hipotels, que ha abierto en 2017 dos nuevos hoteles en la Playa de Palma (Palma de Mallorca), y en ellos se han utilizado más 5.000 metros cuadrados de mármol (Blanco Macael y Grey Madera), más de 72.700 metros cuadrados de la superficie ultracompacta Dekton by Cosentino y más de 1.600 metros cuadrados de la superficie de cuarzo Silestone by Cosentino. El Premio Internacional Asia para Le Meridien Taipei Hotel, ubicado en el condado de Yilan (Taiwán), también ha contado con materiales de esta multinacional, exactamente Dekton by Cosentino en sus colores Aura y Kelya.