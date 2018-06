Los regantes de Níjar piden al nuevo Gobierno que aplique la Ley de Sequía

La Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar (CUCN) insta al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, que aún no ha dado a conocer el nombre de su futuro/a ministro/a de Agricultura, a que ponga en marcha cuanto antes la 'Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio', que entró en vigor el pasado 7 de marzo, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La CUCN aprobó ayer esta petición por unanimidad, precisamente, amparada en que se trata de una propuesta impulsada por el PSOE, que llevó al Pleno del Congreso de los Diputados y obtuvo el respaldo del PP, entonces en el poder.

La CUCN ha aprobado que sea la Administración la que se haga cargo de Rambla Morales

Tras la moción de censura, los regantes de Níjar han movido ficha y, tras la celebración de su Junta General Ordinaria Anual, el pasado sábado, han decidido que hay que reivindicar aún con más fuerza la Disposición adicional cuarta de esa ley, que recoge un Plan de choque de optimización de la desalación para un Mediterráneo sin sed, que "fomentará la utilización de recursos no convencionales por aguas desaladas, priorizando el uso del agua procedente de la desalación ya instalada mediante la ejecución de las obras y actuaciones pendientes y aún no concluidas", además de que el "Gobierno habilitará los mecanismos de subvención necesarios a fin de que el precio del agua desalada para riego no exceda los 0,3 euros/metro cúbico".

Bajo esa misma premisa, la Junta de Gobierno de la CUCN también aprobó ayer por unanimidad que sea la Administración central la que se haga cargo de la desaladora de Rambla Morales, apoyándose en esta ley de sequía, que apuesta por poner en marcha todas las infraestructuras de desalación que se encuentran en el sureste de España.

Según los cálculos de la CUCN, el gasto de aplicar esta ley para que el agua desalada no supere los 30 céntimos de euro el metro cúbico ronda los 20 millones de euros anuales para el Ejecutivo, teniendo en cuenta todo el sureste nacional, y de entre 3 y 4 millones para la zona de Almería, una cifra insignificante para unos Presupuestos Generales del Estado, si se tiene en cuenta el valor de la producción agrícola y el empleo que se genera en estas regiones.

Otra de las peticiones de la CUCN para el nuevo Gobierno es que amplíe la desaladora de Carboneras para que duplique su capacidad y pase de los actuales 40 hectómetros cúbicos a un total de 80, para lo que estima que sería una realidad con alrededor de 120 millones de euros. También aboga por abaratar la factura del agua desalada a través del uso de la energía solar, gracias a la cercanía del mar y las horas de sol de Almería.