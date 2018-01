El restaurante del chef del mar, reconocido por Michelin, engalanado con Dekton

El restaurante del chef del mar, Aponiente, consigue una de las dos nuevas triples distinciones de la Guía Michelin 2018. El establecimiento no solo tiene una excelente calidad gastronómica sino que sobresale también su diseño, donde se apuesta por aplicaciones elaboradas en Dekton by Cosentino. Sevillano de nacimiento y gaditano de adopción, Ángel León, más popularmente conocido como "el chef del mar", ha conseguido el máximo galardón de la famosa guía de los neumáticos en 2018 para su restaurante Aponiente: las tres estrellas Michelin. Premio fruto de mucho trabajo y también ambición. Así pues, en septiembre de 2015 se trasladó de un establecimiento modesto y de tamaño reducido al Molino de Mareas de la localidad gaditana de Puerto de Santa María. El imponente espacio del siglo XIX cuenta con 1.800 metros cuadrados rodeados de marismas y salinas, en el que ya trabajan 65 personas. El diseño del renovado local se cuidó al máximo y, por ejemplo, se apostó por varias aplicaciones elaboradas en la superficie ultracompacta Dekton by Cosentino. En concreto se aplicó en encimeras y algunas paredes el color Zenith, que con su tono blanco sólido aporta pureza y luminosidad.

Ángel León recibió en 2007 el Premio patrocinado por Silestone a Mejor Cocinero Europeo del Año, por sus incesantes investigaciones en el ámbito marino y su permanente concienciación medioambiental. Dicha distinción la tomó de manos de Santiago Alfonso, vicepresidente de Comunicación y Marketing de Grupo Cosentino, en Madrid Fusión 2017, la cumbre gastronómica internacional que se celebró a finales del mes de enero.