Los salarios suben un 0,92% tras las últimas revisiones de convenios

Respecto a la conflictividad laboral, de enero hasta el cierre de noviembre de 2017, se tramitaron 58 expedientes. De ellos, han finalizado 48 expedientes con la actuación efectiva de la Comisión de Conciliación-Mediación, mientras que 9 finalizaron sin dicha actuación (desistimiento, intentado sin efecto, no competencia del Sercla). En estos momentos está uno pendiente de resolverse. De los 48 finalizados con intervención efectiva, 21 concluyeron con el acuerdo de las partes y 27 conflictos finalizaron sin avenencia. De acuerdo a los datos del Sercla se han presentado 26 expedientes individuales que afectan a 28 trabajadores. De éstos, uno ha tenido como resultado la avenencia y 14 no.

Aumentan un 5% los accidentes laborales en el último ejercicio

En el año 2017, según los datos facilitados por la Junta de Andalucía a 30 de noviembre de 2017, se ha producido un total de 7.432 accidentes en Almería, un 5% más que en el pasado año. Los accidentes se han distribuido del siguiente modo: 7.367 de carácter leve (5% más que el año pasado), 50 graves (9% más que el pasado año) y 15 con resultado mortal (6 accidentes mortales más que el pasado año). En Andalucía se ha producido un total de 80.877 accidentes, un 7% más que en el pasado año. Los accidentes se han distribuido del siguiente modo: 79.879 de carácter leve (7% más que el año pasado), 902 graves (19% más que el pasado año) y 96 con resultado mortal (28% más, 21 accidentes mortales más que el pasado año). Los accidentes in itinere no se contabilizan en los datos anteriores. En 2017 en Andalucía se han producido 12.676 accidentes in itinere, un 8% más que el pasado año. Por sectores, el sector agrario incrementó en un 23% estos accidentes, con 754 accidentes in itinere, Industria ascendió un 9%, con 956 accidentes. Construcción subió los accidentes in itiniere en un 29% con 566 accidentes y Servicios ascendió en un 6% con 10.400 accidentes.