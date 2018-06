Más turismo activo en el Cabo

Nadie duda del incremento de turistas en los últimos años en el destino 'Costa de Almería'. Éste, junto a la creciente demanda de actividades de turismo activo entre los jóvenes, es uno de los argumentos que esgrime un proyecto presentado en la Consejería de Medio Ambiente para la ejecución de una escuela de vela en la playa de San Miguel de Cabo de Gata, denominado Cabo de Gata Adventure.

En escuela, para la que se solicita la ocupación en dominio público marítimo-terrestre de 36 metros cuadrados por un plazo de cuatro años, se ofrecerá un servicio de enseñanza, para iniciar a las personas interesadas en diversas actividades náuticas como windsurf, vela o kitesurf, así como se podrán alquilar equipos como kayak, hidropedales o equipo de windsurf, según se indica en la memoria descriptiva del proyecto.

En cuanto a la ubicación concreta, la escuela estaría situada próxima al núcleo de San Miguel de Cabo de Gata y frente al lado Este del Torreón del Cuartel de la Guardia Civil. En el lado Oeste de la construcción también existe un establecimiento de restauración. De acuerdo al documento expuesto por la Junta de Andalucía, las instalaciones tendrán una ocupación total de 70 metros cuadrados sin necesidad de instalación eléctrica, suministro de agua ni saneamiento. El periodo anual estimado para el ejercicio de la actividad es de 7 meses, desde abril a octubre, "por ser esta época la más idónea para el ejercicio de actividades deportivas en el mar.

De acuerdo a la valoración del impacto por dicho proyecto, se detalla que, en cuanto al tránsito de personas, la cantidad de equipos y los cursos previstos están diseñados para grupos reducidos de entre 10 y 15 personas al día, "este volumen es el habitual en la playa en esta época". También se considera que no afectará al uso púbico previsto en lo referente a actividades peligrosas, puesto que las embarcaciones utilizarán el canal señalizado por la autoridad municipal y se mantendrá la distancia necesaria de baño. Asimismo, la actividad no genera residuos líquidos ni sólidos, además de no producirse ruido puesto que no existen equipos mecánicos que lo realicen. "En conclusión, la actividad propuesta como Escuela de Vela no supone alteración del entorno".

El presupuesto para instalaciones y equipos náuticos se estima en 13.700 euros. Mientras que la escuela contempla unos ingresos en el primer año de 17.380. Por su parte, los gastos de la actividad, que serán producidos por el personal contratado, seguros de responsabilidad civil y mantenimiento de los equipos, suponen un gasto anual de 8.400 euros. Según la memoria, el beneficio estimado de la actividad ascendería a 8.980 euros anuales.