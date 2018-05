Un curso de verano de la UAL para poner las bases de una 'ciudad agrícola: ciudad continua'

Impartido entre el Castillo de Santa Ana de Roquetas de Mar y la Cooperativa Vicasol entre los días 2 y 4 de julio, su nombre es ya de por si una invitación clara a la reflexión: 'La ciudad agrícola: ciudad continua'. Cuenta con la dirección de Valentín Trillo Martínez y Andrés García Lorca, rodeados de un importante elenco de invitados: "No podremos hablar antes del camino que se va a seguir en el curso porque pretendemos juntar a todos los agentes relacionados con este 'patrimonio inmaterial' (como zona de mayor producción agrícola que se ha convertido en una masa urbana), y ver si realmente esa 'ciudad continua', ese mar de plástico, tiene una posible intervención desde el Colegio de Arquitectos, desde la sociedad, que convierta esa singularidad en algo por encima incluso de lo que hoy día representa, que no es poco". Esa es la ambición que se tiene con esta propuesta inserta en los Cursos de Verano de la UAL, en palabras de Trillo.

Este doctor arquitecto, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, es un refutado especialista internacional en proyectos museográficos e interpretación del patrimonio y parte del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la misma ETSA, lo que le influye a la hora de ver el curso precisamente como eso, como un proyecto, "con las fases que conlleva, algo más profundo, un procedimiento que parte de conocer las necesidades de todos los agentes antes de proponer nada".

El codirector del curso ha resumido el planteamiento general en el deseo de que "en Almería no se incurra en los mismos errores de otros territorios anteriormente, no perder la singularidad y a la hora de crecer, no hacerlo con los mismos problemas que los demás, pese a estar injustamente tratada en cuanto a dotación de infraestructuras y equipamiento".