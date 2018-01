Lexus RX L: siete plazas y motor híbrido, combinación ganadora

Lexus acaba de iniciar la comercialización de su SUV de mayor tamaño. Se trata del RX L, una nueva variante basada en el RX de cuarta generación lanzado en 2016, que se caracteriza por su mayor tamaño y la posibilidad de albergar hasta siete personas en sus tres filas de asientos.

Este nuevo, que ya se puede pedir en los concesionarios -aunque llegará en el mes de mayo-, está a la venta desde 76.800 euros. Respecto al RX convencional de cinco plazas este nuevo modelo de siete plazas tiene un sobreprecio de alrededor de 2.000 euros.

Este nuevo Lexus RX L es un modelo de gran tamaño. En concreto, mide 11 centímetros más que el RX, por lo que su longitud pasa a ser de 5 metros de largo. Según señala la firma japonesa, esos 11 centímetros se han añadido a partir del voladizo trasero, por lo que la distancia entre ejes y el espacio de la primera y segunda fila se mantienen prácticamente intactos.

Con estos cinco metros de largo, este Lexus RX L se convierte en un rival de modelos como el Audi Q7, BMW X5, Land Rover Discovery y Volvo XC90, entre otros. Frente a todos ellos el RX L se puede considerar como uno de los pocos SUV premium que existe con una mecánica híbrida de gasolina y eléctrica en el mercado, junto con el XC90 –que cuenta con una versión híbrida enchufable-.

Para Lexus, además, este RX L es importante puesto que según la firma japonesa, prevén que el 40% de las ventas del RX en 2018 pertenezcan a esta variante de siete plazas. Conviene recordar en este sentido que Lexus comercializó un total de 434 unidades del Lexus RX en 2017. Por otra parte, las ventas de sus principales rivales el pasado año fueron las siguientes: BMW X5 (1.572 unidades), Audi Q7 (1.250 unidades) y Volvo XC90 (1.188 unidades).

Como decíamos anteriormente la principal diferencia de este modelo es que incorpora tres filas de asientos. De esta manera, el RX sólo se comercializará con cinco plazas y el RX L con siete plazas. Esta tercera fila de asientos cuenta, además, con detalles como una climatización independiente. Para ello, en el panel izquierdo el usuario podrá contar con unos mandos para subir y bajar la temperatura de esa área del vehículo.

Además, para facilitar la maniobra de subir y bajar del mismo, la segunda fila de asientos se puede plegar en una configuración de 60/40 y también se pueden desplazar hasta un máximo de 15 centímetros. De esta manera se facilita el acceso a la tercera fila de asientos.

No obstante, desde aquí y una vez comprobado el funcionamiento del sistema, podemos señalar que esta tercera fila de asientos sólo está destinada a niños o personas muy ágiles. Su acceso no es fácil porque no hay un gran espacio entre los asientos. Y una vez dentro, es fácil rozar con el techo si se superan los 1,80 metros.

Por el contrario, este RX L sí destaca en la modularidad de la tercera fila de asientos. Sobre todo porque se trata de una tercera fila que se pliega y se despliega de forma automática pulsando en unos botones que están situados en la parte derecha trasera del vehículo.

Mediante estos botones, en cuestión de segundos y con una operación muy fácil, se puede convertir el RX L en un coche de cinco o siete plazas.

En cuanto al sistema de propulsión, este RX L sólo se comercializará con la variante 450 h. Se trata un motor híbrido de gasolina que combina un V6 de 3,5 litros con un generador eléctrico y que, entre ambos, logra una potencia máxima de 313 CV. Asimismo, este sistema híbrido puede proporcionar tracción 4x4 ya que el generador eléctrico acciona el eje trasero si nota pérdidas de tracción en el eje delantero. Y todo ello, además, con una gran eficiencia puesto que su consumo medio oficial es inferior a los 5,5 litros.

En cuanto a los niveles de acabado, este RX sólo contará con dos posibilidades: Luxury y Executive. De serie ya incorpora la tercera fila de asientos eléctrica, el mencionado climatizador en la tercera fila, dos tomas USB y elementos de seguridad como el sistema precolisión, de detección de peatones, ayuda al mantenimiento de carril con corrección de la dirección y encendido automático de luces con activación de luces cortas y largas.

Será en el acabado más alto –Executive, que tiene un precio final de 95.400 euros- en el que se oferten elementos más exclusivos como el sistema de sonido firmado por Mark Levinson.