Subaru abandonará progresivamente la venta de diésel

La firma japonesa Subaru ha presentado la nueva generación del XV, un todocamino de tamaño medio que acaba de ponerse a la venta. Esta segunda generación se caracteriza, entre otras cosas, porque ya no incorporará ningún motor diésel en su gama, según ha anunciado Carlos Olaso, el director general de la marca en España.

Esto supone, por tanto, el abandono de los motores de gasóleo por parte de la firma japonesa en todos aquellos nuevos modelos que incorporen al mercado a partir de ahora. En la actualidad dos de cada tres Subaru que se venden en España son de gasolina, según la compañía. Por este motivo desde Subaru ha decidido que, con el nuevo XV -que estrena plataforma global- se apueste de forma contundente y definitiva por el motor de gasolina, dejando de lado el gasóleo.

“No obstante, esto no significa que no estén disponibles los diésel”, señala Olaso. “Seguirá existiendo el XV –de la generación anterior- con motor de gasóleo hasta verano de 2018. Una vez que llegue esa fecha ya no habrá disponible un XV diésel en el mercado de vehículo nuevo. Y lo mismo ocurrirá con el resto de modelos que vayamos renovando”, afirma. Este ejecutivo señala que esta decisión tiene su explicación en la tradición de Subaru como fabricante de motores de gasolina y en el hecho de que ya están trabajando en próximas versiones híbridas, enchufables y eléctricas que, “aunque todavía no tenemos fecha, llegarán a nuestros modelos”, afirma Olaso.

Sexto mes consecutivo de récord de ventas

Aunque Subaru es una marca con un gran volumen de ventas en todo el mundo –en 2017 comercializará 1,09 millones de unidades, un 8% más-, en Europa la demanda es más contenida. Y lo mismo ocurre en España, donde la firma japonesa espera comercializar 2.200 unidades en 2017, alcanzando así una cuota de mercado del 0,18%.

No obstante y aunque las ventas en España son limitadas, 2017 supondrá un nuevo año récord para la compañía, puesto que lleva seis años consecutivos creciendo. De hecho, las ventas de Subaru en España este período han crecido un 100% pasando de 1.029 coches en 2011 a 2.200 coches en 2017.

A su vez, dentro de la gama Subaru, su modelo más importante es el XV, que se renueva por completo con esta segunda generación. Desde que fuera introducido en 2012, la firma japonesa ha comercializado en todo el mundo cerca de 700.000 unidades, de las que el 10% -70.000 unidades- han ido a parar al Viejo Continente. En España, Subaru ha comercializado 4.000 unidades del XV entre 2012 y 2017. Esto significa que el 43% de las ventas de Subaru en España pertenecen al XV.

Ahora, con esta nueva generación, la firma japonesa espera comercializar alrededor de 1.000 unidades en 2018, su primer año de comercialización completa. De conseguirlo, estaríamos hablando de un incremento de casi el 20% respecto al ejercicio actual.

Más seguridad, tecnología y confort

Una de las principales novedades que incorpora esta segunda generación del XV es que estrena una plataforma completamente nueva. Se trata de una estructura modular que también utilizarán nuevos modelos de la marca.

Esta nueva plataforma se caracteriza por su mayor rigidez tanto torsional (+70%) como lateral (+90%), lo que se traduce a su vez como un mejor comportamiento. Junto a la nueva suspensión, Subaru también ha introducido nuevos sistemas de suspensión y unión de la suspensión con el chasis para mejorar el comportamiento y reducir los balanceos de la carrocería. En concreto, Subaru afirma que ahora el XV balancea un 50% menos que la generación anterior.

Esta nueva plataforma, además, ha permitido al XV incrementar sus medidas. En concreto, el apartado que más se ha incrementado es la batalla o distancia entre ejes, que crece en 3 centímetros. Con todo ello su longitud es de 4,46 metros, la anchura es de 1,80 metros y la altura es de 1,59 metros. Esto se traduce en un habitáculo cómodo para cuatro adultos.

Estas medidas, vuelven a situar al XV en el segmento de los todocaminos de tamaño medio, una categoría donde compite contra pesos pesados como el Nissan Qashqai, Hyundai Tucson, Seat Ateca, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008 y Renault Kadjar, entre otros.

Frente a todos, ellos, el XV se caracteriza por ser más crossover que todocamino. Es decir, es más estrecho y algo más bajo que la mayoría de los modelos mencionados anteriormente. A cambio, tiene otras particulares propias de la marca Subaru. Y hablamos de que sólo está disponible con tracción 4x4 y cambio automático.

Este sistema de tracción, sumado a otras características como una altura libre al suelo de 22 centímetros, hacen que este XV salga airoso de zonas muy complicadas por donde la mayoría de los usuarios y propietarios, con toda probabilidad, no meterán sus vehículos.

De hecho, durante su presentación a la prensa, personalmente me he quedado muy sorprendido por el comportamiento del XV. En primer lugar porque tracciona de forma increíble con situaciones complicadísimas de barro y hielo. Pero también porque ha superado descensos muy acusados e inclinaciones del vehículo muy elevadas. Sin duda, un excelente comportamiento 4x4.

Gama

En cuanto a la gama, Subaru tendrá disponible únicamente dos mecánicas, que como adelantamos anteriormente son de gasolina. Se trata del 1.6 de 114 CV y del 2.0 con 156 CV. Ambos, van asociados a un cambio automático de variador continuo (CVT) y la tracción total.

A ello hay que sumar los equipamientos, que son muy completos desde la primavera versión de entrada. En concreto, el acabado Sport –el más accesible- incorpora de serie un amplio equipamiento en seguridad como el control de crucero adaptativo con radar, que frena y acelera el vehículo; la frenada automática en caso de que detecte una posible colisión y el aviso de salida de carril con corrección del volante…

A ello se suma, también de serie, la tracción 4x4, el sistema X Mode (que actúa sobre el control de tracción, los frenos y el acelerador para salir de situaciones verdaderamente complicadas de barro y nieve), el control activo de par que frena la rueda interior para mantener el coche dentro de la trayectoria, siete airbags, llantas de 17 pulgadas, Android Auto y Apple Car Play, asientos calefactables, sensor de luces y lluvia y climatizador, entre otros elementos.

Y por último, su precio. Y aquí tenemos que destacar que Subaru ha hecho un esfuerzo muy grande, puesto que este XV presenta un precio inicial muy competitivo. En concreto estamos hablando de 21.900 euros (sin necesidad de financiar ni de entregar ningún coche a cambio) para el 1.6 de 114 CV 4x4 y automático y con el equipamiento Sport, el mencionado anteriormente.

En definitiva, el XV es un modelo muy recomendable para todo aquel que busque un todocamino o crossover de tamaño medio, con caja automática, tracción 4x4 y motores de gasolina… Y todo ello a precios muy interesantes.