Por segundo año consecutivo crecen las muertes en carretera

Un total de 1.165 personas han fallecido en las carreteras en lo que va de 2017 (hasta el 18 de diciembre), una cifra que supera ya a los muertos por accidente de tráfico de todo 2016, cuando se registraron 1.161 muertos, según datos provisionales de la DGT, contabilizados a 24 horas y teniendo en cuenta sólo los fallecidos en vías interurbanas.

Este dato supera además en 42 víctimas mortales las cifras de 2016 en las mismas fechas, cuando a día 19 de diciembre se contabilizaban 1.123 fallecidos.

De este modo, 2017 se convierte en el segundo año consecutivo que incrementa el número de víctimas mortales en las carreteras después de 14 años seguidos de descensos en los fallecidos. Desde 2004, la siniestralidad vial ha ido disminuyendo año tras año, hasta que esta tendencia se rompió en 2016, año que cerró con 1.161 víctimas mortales, 30 más que 2015.

El año pasado superó las cifras de 2015 el día 22 de diciembre. En 2017 se han sobrepasado las cifras del año anterior cuatro días antes, el día 18. Además, desde hace dos décadas no se producían dos años consecutivos de aumento en las víctimas mortales.

Por mes, en lo que va de este mes de diciembre, el número de muertes por accidente de tráfico se eleva a 60. En 2016, este dato se alcanzó el 22 de diciembre, cerrando el mes con 83 fallecidos.

En cuanto al resto de periodos, destacan de este 2017 los meses de septiembre y octubre, en los que se superaron el centenar de fallecidos, con 108 y 122 muertos en las carreteras, respectivamente, mientras que en 2016 se registraron 96 y 91 fallecidos.

Especialmente significativo es este octubre, el peor octubre en cuanto a siniestralidad vial desde 2010. Ese octubre murieron 174 personas y sólo en 2011 y 2013 se superó el centenar de fallecidos en ese mes (114 y 103, respectivamente). Además, octubre de 2017 es por el momento el mes con más número de fallecidos de este año, superando incluso a los de verano, meses que más víctimas mortales suelen registrar en las carreteras por el aumento en el número de desplazamientos en carretera con motivo del periodo estival.

Con respecto al número de accidentes mortales, lo que va de 2017 también supera a los datos de 2016. Según los últimos datos de la DGT, contabilizados hasta el día 14, este año registra, al menos, 1.027 accidentes, mientras que en el mismo periodo de 2016 esta cifra ni siquiera alcanzaba el millar (998).

El RACE reclama mejorar las carreteras

Por su parte, el Real Automóvil Club de España (RACE) ha lamentado el aumento de las cifras de siniestralidad de este año, que ya superan al total de fallecidos en carretera en todo 2016, y ha reclamado medidas para la mejora de las infraestructuras, la renovación del parque automovilístico y una mayor formación de los conductores en su ámbito personal y laboral.

En este contexto, el director de seguridad vial del RACE, Tomás Santa Cecilia, ha apuntado a la falta de mantenimiento e inversión en infraestructuras, la antigüedad y falta de revisión de los automóviles y la necesidad de formación y concienciación a conductores como "algunas de las principales causas" de este incremento.

Desde la organización han destacado que los años que han experimentado una mejora en las cifras de siniestralidad en carretera coinciden con aquellos en los que la seguridad vial ha estado presente en la agenda política, por lo que consideran "imprescindible" destinar parte del presupuesto central y autonómico a la mejora y mantenimiento de las carreteras principales y secundarias.

Por otra parte, RACE ha recalcado que España cuenta con un parque automovilístico de más de 12 años de antigüedad, para lo que reclama un plan integral de ayudas a su renovación, con un patrón único que pueda incentivar la decisión de compra.

Además, Santa Cecilia ha señalado que la falta de formación y la concienciación de los conductores "también han jugado un papel importante" en el incremento de la siniestralidad en las carreteras españolas durante 2017. "El uso del móvil durante la conducción, el alcohol y las drogas, así como el incumplimiento de las normas han influido negativamente", ha lamentado.

Falta de políticas en Seguridad Vial

Víctimas de accidentes de tráfico y automovilistas han atribuido el aumento de la siniestralidad vial a la falta de políticas en Seguridad Vial de los últimos años y a la ausencia de concienciación de la sociedad, por lo que piden que la Seguridad Vial vuelva a ser un tema "de Estado" y de "prioridad nacional" para volver a la senda de descenso en el número de fallecidos en las carreteras.

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) da una valoración "muy negativa" de este incremento. Según ha indicado su presidente, Mario Arnaldo, la situación es "preocupante" y advierte de que la tendencia "va a seguir al alza si no se adoptan medidas". "Cada vez resulta más difícil que se note tanto esa disminución de la accidentalidad y la mortalidad, pero eso no es imposible -comenta-. Parece que ya no tiene solución, nos hemos acostumbrado a que eso no pueda seguir bajando y no es así".

Para Arnaldo, el aumento de la siniestralidad vial es consecuencia de una falta de sensibilización por parte de la población y de los organismos públicos, y de que Tráfico no ha retomado este tema como "una causa prioritaria nacional".

A su juicio, la DGT no está adoptando medidas para seguir disminuyendo la siniestralidad en las carreteras. En este sentido, ha criticado la ausencia de seguimiento y monitorización de objetivos para ver qué es lo que falla, y ha insistido en la falta de sensibilización, la falta de inversión en infraestructuras y el envejecimiento del parque automóvil como los principales factores de la accidentalidad. "Es como si la sociedad estuviera anestesiada, el tráfico no existe", ha lamentado Arnaldo, que atribuye esta falta de concienciación ciudadana a la DGT, que ha estado mandando "mensajes triunfalistas" durante este año en lugar de "encender las alertas".

Por su parte, según ha afirmado la presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, este cambio de tendencia "se veía venir, era previsible", dado que en los últimos años las variaciones a la baja han sido cada vez más leves, sobre todo desde 2013, por lo que estas cifras no han "sorprendido" a la asociación de víctimas.

En cambio, no considera que se haya alcanzado el "tope" en siniestralidad vial y ha instado a recordar que el objetivo principal debe ser "siempre" reducir el número de víctimas a cero. Para ello, aboga por "ser más duros", así como por una mayor concienciación por parte de "toda la sociedad". Para Novella, entre las causas que han motivado este repunte se encuentra la falta de revisión de las carreteras secundarias y el factor humano. "En el 90% de los casos de accidente el fallo es humano", ha advertido.