Toyota abandonará el diésel en 2022 para vender sólo híbridos

“No somos nosotros, es el mercado el que lo demanda”. Con estas palabras Agustín Martín, presidente y CEO de Toyota España, confirmaba que el objetivo de la marca japonesa es comercializar sólo modelos híbridos a partir de 2022, lo que supondría la desaparición del diésel de su gama de turismos.

Lo cierto es que las cifras avalan las estimaciones de la firma japonesa. Entre otras cosas porque a día de hoy de cada 10 modelos que vende Toyota en España, seis son híbridos. Y este porcentaje aumentará todavía más el próximo año 2018 ya que el 70% de las ventas de Toyota en nuestro país serán de versiones híbridas.

Por modelos, actualmente, la demanda mayoritaria de híbridos pasa por el C-HR, del que el 100% de las versiones a la venta son híbridad –no hay otra mecánica disponible-, seguido del RAV-4, con el 89% y del Toyota Auris, que ronda el 70%.

La cuota de híbridos ha “crecido exponencialmente” en los últimos años, señala Agustín Martín. De hecho desde que comenzara la firma japonesa a comercializar híbridos en España en el año 2000 y hasta el presente año 2017, Toyota ha vendido un total de 142.491 unidades.

Una cifra que, no obstante, se ha duplicado en los últimos tres años. En concreto, Toyota ha pasado de vender 17.000 híbridos en 2015, lo que significaba una cuota de híbridos dentro de sus ventas del 20%, a comercializar cerca de 40.000 híbridos en 2017, lo que supone el mencionado 61%.

El presidente de Toyota también afirmó que desde 1997 su empresa ha vendido 11 millones de híbridos en todo el mundo, ahorrando 85 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), mientras que la previsión es que para 2020 esta cifra se eleve hasta 15 millones de unidades.

Además, Agustín Martín ha señalado que desde Toyota el objetivo era democratizar la llegada del híbrido –actualmente el 84% del parque de vehículos híbridos en España es de Toyota- e impulsar esta tecnología en el mercado español, puesto que “sólo en cuatro provincias estos modelos representan menos del 50% de las entregas totales de la marca, mientras que en 26 de ellas suponen entre el 50% y el 60% del volumen comercial de la compañía”

Respecto al total de la gama, la firma japonesa espera cerrar el año 2017 con un total de 64.700 unidades vendidas, lo que supone un crecimiento del 11%, respecto a las 58.500 unidades del año 2016. De cumplirse estos objetivos, Toyota se situaría en una cuota de mercado del 4,8% sobre un total de 1,35 millones de unidades, entre turismos y comerciales, una cifra que supone un crecimiento del 7,9% respecto a 2016.

Cataluña pasa factura

Para 2018, no obstante, las previsiones de crecimiento no son tan buenas. En concreto, porque la marca estima que el mercado será de 1,4 millones (es decir crecerá sólo un 3,7%, unas 50.000 unidades). Esta pequeña ralentización del crecimiento se debe, según Agustín Martín a que cada vez nos vamos acercando a los niveles más razonables de ventas según la población de España, pero también a la “inestabilidad política que vive el país”, afirma. Si bien es verdad que la situación que se está viviendo en Cataluña no ha tenido “hasta el momento” un efecto negativo sobre sus ventas pero señaló que ningún impacto "será gratis", de ahí que pudiera repercutir sobre sus ventas.

No obstante, el presidente de Toyota España espera para 2018 tener la misma cuota de mercado del 4,8%, lo que le permitiría comercializar cerca de 67.000 unidades.

Asimismo, Agustín Martín apostó una vez más por una reforma fiscal del automóvil para que se grave la utilización del vehículo, en lugar de su compra, una demanda que también apoya la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

A su vez, el presidente de Toyota señaló que Toyota está viviendo una reconversión no sólo para pasar de ser un fabricante de automóviles a convertirse en un proveedor de servicios de movilidad y también aseguró que la firma japonesa continúa trabajando en el desarrollo de la pila de combustible haciendo posible que modelos como el Mirai, estén en el plazo de unos meses a España.

Lexus lanzará un SUV por debajo del NX

Por su parte, Lexus –según su máximo responsable Leo Carluccio- señaló que prevé cerrar el año 2017 con unas ventas de 6.000 unidades, lo que supone un incremento del 5,2%.

Para 2018, Lexus espera un crecimiento superior al 10% para alcanzar unas ventas de más de 6.500 unidades. Esto se debe a la renovación de la gama con las actualizaciones del NX y del CT.

Además, en marzo del próximo año la firma japonesa dará a conocer un nuevo modelo que será un SUV que esté por debajo del NX, es decir un todocamino compacto y de orientación urbana. Además, también en unos días se dará a conocer el RX L, que será el primer Lexus de siete plazas.

Con todo ello, Lexus espera llegar al reto de conseguir 10.000 clientes en 2019, un año antes de lo previsto.