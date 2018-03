El productor almeriense Absolute Terror lanza su disco 'Tales From The South'

El productor Absolute Terror arranca un 2018 lleno de proyectos con el lanzamiento del EP Tales from the South, un trabajo que consta de cuatro canciones (Everyday, Summer Love, Forgive me y Tales from the South) y con el que se confirma como uno de los pioneros del Phonk en España.

Breaking Bass, que se encarga del lanzamiento del EP, es un colectivo sevillano que cuenta con renombre a nivel nacional, ya que entre sus lanzamientos destacan artistas de la talla de Pedro Ladroga o Erik Urano.

Absolute Terror continuará con su gira por distintas salas de la geografía nacional, llegando al culmen con su actuación el jueves 14 de junio en el Festival Sónar de Barcelona, en el que actuará en el escenario Village ante más de 60.000 personas.

Absolute Terror comienza su andadura en 2014 con Terror Days, una mixtape influenciada por el rap de los 90 de Memphis, el R&B y el Heavy Metal. Terror Days dio comienzo a cuatro años de trayectoria en los que ha ido evolucionando musicalmente y conquistando a miles de seguidores alrededor de todo el mundo.

El ascenso su carrera ha estado marcado por su fuerte presencia internacional, produciendo a artistas internacionales entre los que destacan Lil Peep y Ghostemane, Coldhart o Brennan Savage. En el panorama nacional ha producido entre otros a Dellafuente, Pedro Ladroga, Pimp Flaco y Kinder Malo.

El productor almeriense, Absolute Terror vinculado al roster del netlabel Ocean Club, se confirma así como uno de los pioneros nacionales en lo referente al sonido Phonk y la tradición Memphis.