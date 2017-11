Agustín Durán llega con su humor al Apolo con 'Hola Borreguetes'

La ficha 'Humor' Espectáculo. Hola Borreguetes. Protagonista. Agustín Durán. Lugar. Teatro Apolo. Hora. 21 horas. Día. Hoy sábado, 4 de noviembre.

Más de 11.000 suscriptores y cerca de dos millones y medio de visualizaciones en YouTube y más de 200.000 seguidores en Facebook atesora en poco más de dos años Agustín Durán, el cómico manchego que actuará hoy sábado, 4 de noviembre, a partir de las 21 horas, en el Teatro Apolo de la capital con su espectáculo musicado Hola Borreguetes.

"De pequeño me caí en la marmita de la 'chupamindez', de ahí mi personalidad. Lo del pelo no tiene nada que ver, eso fue por culpa de la gomina", bromea Durán en la descripción de su canal. Y es que Agustín Durán, con más de diez años de experiencia en los escenarios, se hizo famoso hace un par de años gracias a ese humor 'made in Castilla-La Mancha', como demostrará acompañado de su piano. Las entradas tienen un precio único de diez euros.

Agustín Durán se describe como músico y profesor de piano, pero con alma de bufón y una vocación total y absurda por hacer reír. Natural de Picón (Ciudad Real), a sus treinta y tantos se ha convertido un fenómeno viral gracias a sus gags. Se espera que el Apolo se llene para disfrutar de un gran espectáculo.