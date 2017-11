Luis Alberto de Cuenca participa en las Jornadas del Cómic de Almería

Las XX Jornadas del Cómic acercaron ayer a todos los aficionados de Almería, en su segunda jornada, la poesía gráfica, con la presencia de su creadora en nuestro país, Laura Pérez Vernetti, y quizás el poeta que mejor entiende y transmite este medio de expresión como es Luis Alberto de Cuenca. Ambos participaron en las sesiones en el Centro de Interpretación Patrimonial y firmaron autógrafos en la Librería Picasso Cómic.

El concejal de Cultura, Carlos Sánchez, les acompañó y destacó que "uno de los aspectos más atractivos de la cultura es cuando las diferentes artes dialogan, y el libro de Luis Alberto y Laura es un ejemplo, creando la llamada poesía gráfica".

Los dos autores estuvieron firmando libros y autógrafos en Picasso Cómic

Una frase que enlaza con la idea de que "las jornadas del cómic están permitiendo acercar las obras y, sobre todo, los autores a los fans de nuestra ciudad". A su lado estaba el responsable del Colectivo De Tebeos, Diego Cara, organizador de estas jornadas, en las que colabora el Área de Cultura, que recibió las felicitaciones de Carlos Sánchez.

Laura Pérez Vernetti y Luis Alberto de Cuenca estuvieron firmando el libro Viñetas de Plata, un trabajo de la dibujante basado en las poesías del escritor, y en el que el propio poeta y ensayista se convierte en personaje de las historietas. Luis Alberto de Cuenca también estuvo firmando Noveno Arte, un estudio sobre los tebeos. Laura Vernetti explicaba que "yo había hecho una novela gráfica Ocho poemas, poesía gráfica, con ocho autores de poesía contemporánea, entre ellos Luis Alberto de Cuenca. Tras su presentación, Luis Alberto me envió un email diciendo que mis dibujos son muy narrativos y se podría hacer un libro conjunto de poesía gráfica y nos pusimos enseguida a trabajar en el proyecto. Su poesía tiene tantos temas y es tan divertida que me resultó una labor menos dificultosa que otros". Y añade la ilustradora que "la poesía de Luis Alberto es muy similar al guión de cómic".

Por su parte, el poeta confiesa que "me encantó la novela gráfica Ocho poemas, poesía gráfica y me descubrió a una dibujante que conocía de su época en la revista Víbora, pero no en profundidad. Vi que su estilo adaptaba perfectamente al de mi poesía. De algún modo mi poesía está dibujada con sus trazos, y sus trazos están escritos con mi poesía. Había una conjunción importante y no había que desaprovechar la ocasión".

En esta obra conjunta Laura Vernetti da vida como personaje al propio Luis Alberto de Cuenca, quien confiesa, medio en broma, que "colma todas mis expectativas, ya puedo morirme tranquilo".

La relación entre poesía y cómic fluye de manera natural, a juicio del escritor, "tanto el tebeo como la poesía tratan los temas de siempre, el amor, la amistad, la fidelidad, el coraje, la cobardía… lo que configura el estatus moral del hombre. Tendríamos que coincidir a la fuerza".