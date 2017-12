Andrés Suárez: "Toda búsqueda de un sueño en tu trabajo no es fácil"

El cantautor gallego Andrés Suárez ofrece hoy sábado un concierto a las 21:30 horas en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. Esta actuación forma parte de la gira de presentación de su último trabajo discográfico, el séptimo de su carrera, titulado Desde una ventana.

Un título que habla de la indiscutible apertura al mundo de este cantante. "Es una ventana abierta al mar, a la playa, a la luz, desde la mirada de una persona que atraviesa un momento sentimentalmente agradable, un momento de felicidad", explica.

Es un álbum cocinado a fuego lento, en el que Andrés ha trabajado durante seis meses, y en el que además de rock se puede encontrar folk e incluso fado. "Lo escucho y suena a mí", resume el artista, que confiesa que durante su grabación jamás tuvo la sensación de estar trabajando en un estudio. "Era como tocar en directo. Me parecía estar en Libertad 8", afirma, en referencia al pequeño club de Madrid donde comenzó a ganar popularidad tras dar el salto desde Galicia a la capital de España.

Nacido en 1983 en Ferrol, Andrés Suárez montó su primer grupo con tan solo 14 años y desde entonces ha pasado por distintos grupos de rock, blues, pop y folk haciéndose finalmente cantautor. Su primer disco, De Ida, tuvo una distribución de casi 3.000 copias y le llevó de gira por todo el país.

En 2006 ganó numerosos premios y se marchó a la capital de España con la idea de tocar en el metro y abrirse un hueco actuando ocasionalmente en Libertad 8. Es en 2008 cuando consiguen vender sin apenas promoción casi cinco mil copias de Maneras de romper una ola.

Con este disco estuvo de gira por buena parte de las salas de toda España. El tercer disco, Cuando vuelva la marea, llegó en 2011 y fue justo un año después cuando Andrés anunciaba su retirada temporal de los escenarios. En abril del 2013 publicó el álbum Moraima.

Suárez está encantado de poder actuar esta noche en Roquetas de Mar. "En Almería he estado varias veces actuando, he tocado en bares para cinco personas y es un lugar donde me tratan mejor que en casa, pero Roquetas no la conozco".

Este cantautor muy laureado vive un gran momento artístico. "Cada canción, cada libro o cada disco es una vivencia, es un aprendizaje. Del artista que empezaba al de hoy mantengo la ilusión y las ganas de seguir aprendiendo, trabajando, creciendo y mejorando en el escenario".

"Toda búsqueda de un sueño en tu trabajo no es fácil, pero vale mucho la pena. Sigo en la lucha, sigo con ganas, busco escribir mejor, tocar mejor y cantar mejor. Uno cuando es tan exigente consigo mismo se garantiza un futuro" confiesa Suárez.

Acaba de publicar un libro donde ha transmitido aquello que no ha hecho a través de sus canciones. "Es un libro muy de verdad, por eso la gente lo está comprando". Desde niño, Andrés Suárez tuvo claro que su mundo era la música. "Siempre tuve claro que música o nada. Esto no es una virtud, es un defecto que lo aprendí con los años. Siempre lo tuve claro, y aposté por eso".

El espectáculo que se podrá ver en Roquetas es muy dispar, diverso y bastante trabajado. "Hay un sector de mi público que le gusta mucho el acústico, cuando yo cantaba en esos bares de Almería donde éramos diez. Y luego hay otro sector que le gusta más el rock and roll de mi banda. Me propuse en esta gira compaginar ambos estilos".

Suárez es un trabajador nato que no cree mucho en la suerte. "Todos los que amamos la palabra o nos dejamos la piel , la voz y el alma persiguiendo el trabajo o estamos perdidos. Nunca he esperado la suerte, porque además tampoco sé si existe. Jamás voy a esperar a que aparezca la meiga y me ponga en lo más alto de una lista. Llevo toda la vida trabajando y trabajando mucho. Esa es mi búsqueda y mi sueño, nada más".