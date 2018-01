Ángel López Carreño: "Se ha hecho una Banda Sinfónica de otro nivel"

El granadino Ángel López Carreño es el nuevo director de la Banda Sinfónica Municipal de Almería. "Desde pequeño he venido mucho a Almería, la verdad. Pero además hace ya doce años estuve unos meses al frente de la Banda Municipal de Música de Almería, concretamente julio y agosto de 2006. Vine desde Granada para cubrir el puesto de director y me dio tiempo a hacer un concierto en la Feria. De aquella época todavía quedan algunos miembros en la Banda actual", recuerda López.

"Siempre tuve la espinita clavada de no haber podido desarrollar el proyecto que tanta ilusión me hacía con esta banda. Hace precisamente dos años me volvieron a llamar antes de la llegada de José Solá, y en ese momento me fue imposible aceptar porque me iba a Estados Unidos a hacer cosas relacionadas con la composición para el cine. No me podía comprometer en ese momento y este verano pasado me volvieron a llamar y ahora sí. Estoy con muchas ganas y con ilusión con este nuevo reto", sostiene el granadino.

López mantiene que hay un excelente nivel en esta Banda, donde destaca la gran plantilla que tiene en este momento con respecto a hace doce años. "Esta plantilla está muy bien cubierta, pero es por una eventualidad, porque ahora mismo se ha cubierto con un plan de empleo, y claro ese plan de empleo para jóvenes ha permitido que se cubran todas las vacantes que tiene la banda. Hoy hablamos de una banda sinfónica, que no tiene nada que ver con las bandas de hace años. Se ha hecho una banda de otro nivel. Es una banda que cubre obras de una alta exigencia".

El director de la formación musical almeriense tiene muy claro sus objetivos de cara al futuro. "Quiero crear una temporada de conciertos con una serie de obras que sea de interés absoluto para el público, para captar todo tipo de públicos y que se cubran las expectativas de la ciudad a la hora de acceder a los conciertos de la Banda Municipal. Quiero trabajar y conseguir un sonido y una agilidad en la banda que creo que vamos a lograr a largo plazo".

"El principal objetivo que tengo es que la banda se consolide en cuanto a plantilla y personal para poder hacer bien el trabajo. Ahora mismo hay que decir que tenemos una banda que no es real en cuanto a plantilla, porque mucha gente está por ese plan de empleo pero no en la plantilla, por lo que pasado un cierto tiempo ya no se quedarán aquí, con lo cual la plantilla será más pequeña. Mi lucha será pedirle al ayuntamiento que cubra las plazas vacantes de la banda para poder tener las garantías mínimas de poder hacer el trabajo con dignidad, y conseguir que esta banda sea la mejor de Andalucía".

Este domingo se estrena de forma oficial, Ángel López al frente de la Banda. Lo hace con mucha ilusión. "La motivación especial para seguir adelante es que el público responda, y tengo constancia de que en Almería hay mucha fidelidad a su banda. Yo en invierno continuaré con los conciertos en el Teatro Apolo y de cara a otras épocas del año con buen tiempo, buscaremos otros espacios en la calle para mostrar el trabajo que se hace desde la Banda Sinfónica Municipal", apunta.

"Tengo una ilusión máxima y el afecto que me ha dado siempre Almería espero devolvérselo con creces", apunta López Carreño. El joven director está ilusionada con esta nueva etapa.

El primero de los cinco conciertos programados será este domingo, 21 de enero, con el título de Música original para Banda I, puesto que serán piezas del compositor Alfred Reed. La segunda cita también se desarrollará bajo el mismo título, Música original para Banda II, será el domingo, 4 de febrero, con composiciones de Appermont, Sparke y Cesarini. Una semana más tarde, el domingo 11 de febrero, será el turno para el concierto Mitos y Leyendas, con piezas relacionadas con esta materia. La Banda Sinfónica Municipal de Almería realizará su tradicional concierto con motivo del Día de Andalucía el viernes, 2 de marzo, en esta ocasión, como excepción, será a las 20 horas. El repertorio estará formado por un conjunto de canciones populares de Federico García Lorca.

Por último, la programación de invierno para la banda culminará el 11 de marzo, con un concierto de 'Compositores Americanos', en el que sonarán obras de Gershwin, Berstein o Copland.

En definitiva, variedad y versatilidad para una banda que volverá al encuentro de su público, un público siempre fiel.