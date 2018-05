Antonio José provoca el delirio en las fans en su concierto de Roquetas

Antonio José volvió el sábado a Roquetas de Mar y triunfó en el Teatro Auditorio. El joven cantante estuvo casi dos horas sobre el escenario haciendo un repaso a sus grandes temas y cantando los temas de su último trabajo discográfico en su gira A un milímetro de ti. Desde hace semanas las entradas para este concierto estaban totalmente agotadas. El público en su mayoría chicas jóvenes no pararon de bailar y aplaudir a su ídolo.

El cantante cordobés, arropado por una gran banda se mostró muy feliz de volver a Roquetas, un lugar que siempre le ha dado buena suerte. El concierto arrancó con el tema Hay un mundo, aunque Antonio José se presentó en el escenario con la canción Somos. A un milímetro de ti fue la canción que empezó a poner a sus fans de pie en un Teatro Auditorio donde no cabía ni un alfiler.

El cantante aseguró que se sentía como si estuviera en su casa en Roquetas de Mar

"Estoy feliz de estar aquí, de estar otra vez en este Teatro Auditorio, donde siempre me han hecho sentir como en casa. Siempre es un gustazo venir a un escenario y saber que ya no queda ni una butaca vacía, siempre que he venido a Roquetas, siempre me he llevado algo conmigo", dijo.

"La primera vez que vine me llevé una canción del hotel, una canción que forma parte de mi vida y de la vuestra. Cada rincón que tengo la suerte de sentirme especial e inspirado, siempre intento adentrarme en mi y escribir y soltar todo lo que en ese momento siento. Esta noche te voy a cantar como si estuviera en mi casa", subrayó el artista.

Luego llegarían temas como Contigo y Odiame. El artista disfrutaba mucho en el escenario y eso se dejaba notar. Luego cantó el tema Tengo una vida y solo una noche, Me olvidé y Vivir o morir. La pasión por el artista ya se había desatado, con parte del público puesto en pie.

"Una vida entera intentando forjar una historia, una vida entera mirando al espejo lo que siendo un niño pensaba cada noche lo que quería ser. Las personas que conocen mi historia saben que nunca cejé en el intento, e intentar soñar algo cada mañana y cada día e intentar visualizar mis sueños antes de dormir".

"Que bonita la vida cuando te regala momentos como los de esta noche. A la música le tengo que agradecer muchas cosas, aparte de haberme hecho persona, me ha dado confianza en creer en mi mismo. Para mi la música ha sido todo, lo es todo y será todo. La música para mi es mi religión", matizó el artista.

Seguidamente cantó Por fin te encontré, aparte del tema muy conocido Me haces falta y Tu boca. El cantante también recordó durante el concierto a cinco personas, dos de ellas que le han acompañado desde que era un niño y se dedicaba ya a cantar. "Luego tengo tres personas, que con simplemente decirle Granada, ya se lo digo todo", dijo.

Luego sonó El arte de vivir, Me he enamorado y Grito. "Tuve la suerte de poder una canción con dos locos de la música y la verdad que la locura no salió nada mal. Yo la entregué a ustedes y ya no es mía". Hablaba de la canción titulada 'Tu me obligaste', que fue coreada por todo el público.

Sin duda, Antonio José se ha convertido en uno de los artistas que más seguidores tiene en este momento. El joven ofrece un directo fantástico.