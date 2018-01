Juan Antonio Núñez presenta su libro 'El Mecanismo' hoy en el Castillo de Santa Ana

El Castillo de Santa Ana de Roquetas de Mar acoge hoy viernes, 26 de enero a las 20:30 horas la presentación del libro El Mecanismo de Juan Antonio Núñez. El autor estará acompañado por el poeta y profesor, Diego Reche.

La obra cuenta como Andrés se traslada a Sevilla por razones de trabajo y comparte piso con dos personas que aún no conoce. Cuando entra a la vivienda descubre en la cocina una extraña máquina que funciona sin descanso, provocando un ruido continuo y desagradable, cuya utilidad no logra comprender. Este artefacto provocará en Andrés alteraciones en su vida cotidiana, sobre todo durante la noche, y en sus sueños, que lo forzarán a investigar qué es, quién lo diseñó y con qué propósito.

"Me da miedo el mecanismo que hay en la cocina. Llevo un par de meses en este piso y aún no me atrevo a entrar en ella…". Así comienza 'El Mecanismo', un thriller claustrofóbico de ciencia ficción que hace reflexionar sobre los límites que deberían existir en el avance de la ciencia y cómo esta influye en nuestra vida. El libro está acompañado de ilustraciones sonoras creadas por el autor que potencian la historia y ayudan a entrar de lleno en la piel del protagonista.

Juan Antonio Núñez nace en Almería en el año 1987 y se licencia en Música en la especialidad de Guitarra Clásica en el Conservatorio de Sevilla. Actualmente, se dedica a la docencia de este instrumento. Pero es durante la primera década del 2000 cuando empieza a modelar en forma de palabras todas las aventuras, viajes y pesadillas que su mente entrelazaba. Fue el creador de Residuario: Santuario de chatarra literaria, una sección de la revista Cultureta, de la que fue colaborador durante los años 2013-2015, y donde le permitían casi todo. Durante la agonía de esta primera década descubrió, en la cocina del piso que compartía con sus dos compañeros, un extraño mecanismo que funcionaba sin descanso y que emitía sonidos de modificaciones perpetuas. Después, decidió escribir su experiencia.