Antonio Orozco ofrece un concierto el 5 de octubre en el Teatro de El Ejido

Antonio Orozco actuará en concierto en El Ejido el 5 de octubre dentro su nueva gira. Tras el éxito conseguido con Único, una extensa gira que arrancó en el año 2013 y acabó en el 2016, el cantante presenta Único 2ª Temporada anunciando cien únicas funciones en todo el territorio español e incluyendo una parada en el Teatro Auditorio de El Ejido.

El propio artista, que ha anunciado el calendario de conciertos en su página Web oficial, ha dicho del nuevo espectáculo que "Único no es un concierto, no es una obra de teatro, no es una película, no es prosa ni tampoco es poesía, no busques nada corriente y no hagas nada más que dejarte encontrar, hablaremos de ti, hablaremos de tu vida, de tus emociones y también de tus miedos, Único eres tú, Único no es, ni más ni menos, que una parte maravillosa de tu vida".

Esta cita está incluida en la programación diseñada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido para el 'otoño Cultural 2018'. Las entradas para Único 2ª Temporada estarán a la venta desde hoy martes 27 de febrero en los puntos habituales.

Antonio Orozco, que ha vendido más de 1.500.000 discos, es uno de los artistas con mayor proyección del panorama musical de habla hispana gracias a su talento y su sello inconfundible.

Su personal mezcla de estilos, su peculiar voz y su conmovedora sensibilidad artística le han permitido publicar siete álbumes de estudio, estar nominado a los Latin Grammy por su canción 'Estoy hecho de pedacitos de ti', disfrutar del Top 10 en Estados Unidos o ser coach de La voz.

Uno de sus éxitos más conocidos es Devuélveme la vida, y su último álbum, Destino, está confirmando la imparable progresión de este cantante y compositor, que tantos fans tiene.