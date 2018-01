Babieka confirma Almería como sede del rodaje de 'The Rhythm Section'

La productora Babieka ha confirmado Almería como sede del rodaje de la superproducción The Rhythm Section, dirigida por la ganadora del Emmy, Reed Morano. El diputado de Cultura y responsable de 'Filming Almería', Antonio J. Rodríguez, mantuvo un encuentro con la productora, Denise O'Dell, para abordar todos los detalles de este proyecto que tiene como localizaciones de las secuencias finales, la ciudad y el Puerto de Almería.

La película tiene como protagonistas a Jude Law y Blake Lively y está pendiente de cerrar la fecha final del rodaje en Almería, aunque ya se están rodando secuencias en Dublín y Nueva York.

Rodríguez agradeció el compromiso de esta 'almeriense de adopción' para con la provincia de Almería. "Babieka ha vuelto a atraer a Almería una superproducción que va a generar riqueza y empleo, al tiempo que dinamiza un sector en auge como el cinematográfico. Queremos agradecer que haya contado con 'Filming Almería' y queremos felicitar al Ayuntamiento de Almería por haber facilitado la concesión de permisos para que el rodaje se pueda llevar a cabo en el casco histórico y en lugares emblemáticos de la ciudad".

Se trata de una película de acción que va a centrar en Almería las secuencias más decisivas de la cinta, las persecuciones finales. Si bien se está rodando en varios países (Estados Unidos, España e Irlanda), en España va a arrojar siete millones de gasto que se repartirán entre Madrid, Cádiz y Almería.

Así, la película contará en España con más de 1.000 figurantes y un equipo técnico de más de 250 personas. El impacto económico de la producción en la provincia se va a traducir en cerca de 5.000 pernoctaciones.

Durante el encuentro con Denise O'Dell y Félix Rosell, abordaron posibles estrategias y acciones para seguir impulsando Almería como destino cinematográfico para rodajes. En este sentido, han comentado las especificaciones técnicas necesarias para poder sacar adelante un plató cinematográfico.

"Estamos orgullosos de que Denise O'Dell, como almeriense de adopción, haya vuelto a poner el foco en Almería. Somos conscientes de la importancia de su productora y cómo puede ser decisiva, como fue con Exodus, para que Almería se consolide como tierra de cine. Sólo con el apoyo de las empresas que apuestan por Almería y los profesionales almerienses podremos seguir alcanzando nuevas metas".

Jude Law es un actor de cine y teatro británico. Law es considerado uno de los actores ingleses más conocido y respetados en el cine de Hollywood, mayormente por sus roles en películas como A.I. Artificial Intelligence, The Aviator, Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events, Sherlock Holmes, Hugo, Sherlock Holmes: A Game of Shadows y King Arthur: Legend of the Sword.

Blake Ellender Lively es una modelo y actriz de cine estadounidense. Durante su infancia, sus padres la llevaron con ellos a las clases de interpretación donde enseñaban, porque no querían dejarla con una niñera. De estas pocas audiciones, consiguió el papel de Bridget para The Sisterhood of the Traveling Pants. Lively filmó sus escenas entre su tercer y cuarto año en Burbank High School.