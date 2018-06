Begoña Callejón presenta su último libro 'Hotel Útero' en Librería Picasso

La escritora almeriense Begoña Callejón presenta esta noche a las 19 horas en la librería Picasso su último libro Hotel Útero (Esdrújula Ediciones). Estará acompañada por el escrito Raúl Quinto.

"Hotel Útero es un libro íntimo, tal vez demasiado. En él hablo de mi última hospitalización debido a una histerectomía. Es un libro que dividido en estancias, en 21 habitaciones que son parcelas de distintos recuerdos que experimenté durante ese ingreso", subraya Callejón.

"Trato de hablar del proceso hospitalario, desde que me pusieron la anestesia hasta que salí de allí. Pero, ¿Qué ocurre en las largas hospitalizaciones? Que te asaltan los recuerdos. En esta obra autobiográfica hablo desde mis problemas de la adolescencia hasta mis problemas de la adultez (anorexia, bulimia, desviación de columna, bipolaridad o por ejemplo un accidente que tuve de coche)", apunta la autora.

"Hablo de la maternidad. Hablo de la mujer, de los cambios en sus cuerpos. Hablo de Alicia y la reina de corazones. Básicamente hablo de la complejidad de la memoria y el cuerpo. Intento romper el estigma de ciertos problemas que son más comunes de lo que parecen. Y siempre desde un punto de vista poético y personal", concluye la escritora almeriense.

El prólogo de la obra ha sido realizado por Luna Miguel, amiga de Begoña Callejón. Luna Miguel apunta en su bellísimo prólogo que "lo que vais a leer no es una memoria cualquiera. Lo que vais a sentir no es un beso cualquiera. Lo que vais a hacer es mancharos de por vida de la dulce y maravillosa saliva de una poeta a la que amo. De una amiga a la que admiro. De un cuerpo femenino en el que me reconozco y al que abrazo".

Begoña Callejón nació en Almería en 1976. Reside en Granada. Poeta, narradora y ensayista. Traducida al griego, inglés, rumano y esloveno. Ha sido editora de Fin de Viaje Ediciones. Ha impartido cursos de escritura creativa.

Recibe la Beca Millenium en 2010 para la creación artística. En 2018 obtiene una residencia literaria en Óbidos (Portugal). Ha publicado: Suicidio de libélulas (2006), Extraña claridad (2007), Palabras para un cuerpo de ceniza con el 1º Premio Frances Bru (2007), Las putas toman sushi (2009), Cenicienta en sangre (2010), Locos de Altar, junto a Leopoldo María Panero y Rubén Martín (2010), La camada feroz (2012), Los pájaros dibujaban en mis ojos (2012), Cuando llegan las abejas (2012), Faula, la hora del vacío (2012), El hospital de las muñecas (2015), Horas hermosas para teñirlas de rojo (2015) y Hotel Útero (2018).