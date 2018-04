Belén Gopegui presenta mañana 'La escala de los mapas' en la Feria del Libro

La Consejería de Cultura, a través del Centro Andaluz de las Letras, aportará a la Feria del Libro de Almería un amplio panel de actividades literarias que incluye un ciclo dedicado a la literatura escrita por mujeres en nuestro país, así como una mesa redonda en torno a la figura de Juan Luis Goytisolo, el escritor fallecido el pasado año en Marruecos y que estuvo muy vinculado con la provincia, en especial con la localidad de Níjar y con el barrio de La Chanca en la capital almeriense.

Mañana domingo 29 de abril la novelista Belén Gopegui presentará la edición especial de La escala de los mapas (Literatura Random House), con epílogo de la autora al hilo de los veinticinco años transcurridos desde su primera publicación.

Esta novela, que fue galardonada con el Premio Tigre Juan, es mucho más que una historia de amor loco. Belén Gopegui no solo ha reiterado que ve el marxismo y el ecofeminismo como "imprescindibles", que las mujeres aún no han acabado con el patriarcado o que sigue un sistema de fuerzas desigual, sino que su máxima es que "importa menos lo que una persona se considere a sí misma que lo que sus acciones manifiesten". Y ella ha puesto al mando de cada una de sus narraciones a mujeres fuertes, que llevan con decisión el peso del relato. Su alegato pasa por no establecer diferencias de género. Por no creer en una literatura femenina o masculina ni pensar en que el público mayoritario son mujeres, sino confiar en que hay "marcas" que definen cada libro. La escritora dialogará con la autora Pilar Quirosa-Cheyrouze a las 20 horas.

Finalmente, el lunes 30 de abril, el Centro Andaluz de las Letras, el Centro Andaluz de la Fotografía y la Filmoteca de Andalucía colaboran en la celebración de una mesa redonda a las 20 horas en la que está prevista la participación del cineasta Nonio Parejo, autor de un documental sobre los Campos de Níjar de Juan Goytisolo, los profesores Miguel Gallego y Juan José Ceba, y de Rafael Doctor y Juan José Téllez, responsables del CAF y el CAL, respectivamente.