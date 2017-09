Berasátegui: "La cultura ha dejado de ser la 'maría' de los periódicos"

Blanca Berasátegui (Vitoria, 1949) , galardonada ayer con el Premio Nacional de Periodismo Cultural 2017, defendió que esta sección ya "ha dejado de ser la maría" de las secciones de los periódicos y "se avecinan buenos tiempos" para hablar de cultura en España. "Ahora se valora mucho más que cuando empecé y esto tiene que ver con un análisis de lo que aporta la cultura. Los países ahora son cada vez más cultos y aprecian la vida cultural, cada vez hay más oferta y la gente está más deseosa de cultura", explicó. Para ella, esto ha ido "a favor" del periodismo cultural, que antes "siempre era considerado la maría de las secciones". No obstante, la directora del suplemento El Cultural también alertó de los riesgos del crecimiento. "Se ha creado una industria cultural muy potente, en la que participa mucha gente y se gana dinero, por lo que han entrado elementos que antes estaban alejados de la cultura, como el marketing. Hay que estar ojo avizor y no dejarse arrastrar por la propaganda, porque parece que lo más importante es vender". Ella, que reconoció "provenir del mundo de los libros" más que del cine o el arte, entiende que esto se ha trasladado ya al modo de entrevistar a los grandes escritores. "Antes era todo más sencillo, te atendían directamente, pero ahora hay que pasar por agencias que nos dicen cuándo, cómo y el qué. Eso me saca de quicio", concluyó.