Carmen Ravassa Lao publica el libro 'Almería en una calle' en Soldesol

La escritora Carmen Ravassa Lao firmará hoy ejemplares de su nuevo libro titulado Almería en una calle editado por Soldesol. Este acto se llevará a cabo a las 17 horas en la Librería Picasso de Almería.

Cualquier persona que pasee por la histórica calle de Las Tiendas, en pleno centro de Almería, encontrará rótulos con referencias a hechos y personajes de Almería. Exploradores de El Dorado, pinturas rupestres, poblaciones primitivas, artistas internacionales. Todo lo que pasó y quienes fueron, se puede descubrir en la obra de Carmen Ravassa.

"La calle de las Tiendas la utilizo como hilo conductor para todo lo que cuento en el libro. En una ocasión pasando por esta calle, me fijé en unas vigas de acero corten donde había unos rótulos donde había una serie de nombres y fechas vinculadas a la historia de Almería. Eso me dio la idea para plasmar algunos de estos hitos de la historia en este libro que acaba de salir a la calle" comentaba ayer Carmen Ravassa Lao.

La autora de esta obra considera un gran descubrimiento la figura de Fernando de Berrio, un virgitano que nació en el siglo XVI y que fue el descubridor del Salto del Ángel, la cascada más alta del mundo. "Este personaje me ha fascinado y me ha encantado, porque apenas era un personaje conocido en Almería. Se trata de un personaje sorprendente", sostiene.

"Me han impactado mucho las inundaciones de 1891. Sabía de su existencia, pero cuando me he puesto a buscar información y documentarme es impactante. Hubo mucho sufrimiento y hubo mucho heroísmo anónimo. Este hecho propició que se erigiera la Estatua de la Caridad, que muchos almerienses no saben la historia. He intentando contar lo que representa la estatua, que es una madre con su hijo en los brazos y otro más mayor agarrado a su falda. Se dice que el arquitecto municipal, Enrique López Rull se inspiró en una mujer que había fallecido en la riada".

Otro capítulo se centra en la figura del pintor zurgenero Ginés Parra, una figura internacional que vivió en París y fue amigo de Picasso y también aparece la figura del lutier Antonio de Torres y el guitarrista velezano, Julián Arcas. También hay un capítulo dedicado a Nicolás Salmerón. Otro capítulo se centra en el Movimiento Indaliano, capitaneados por Perceval.

Carmen Ravassa Lao nació en Granada pero ha vivido la mayor parte de su vida en Almería. Estudió Magisterio en las Hijas de Jesús (Jesuitinas) e impartió clases en distintos colegios de la provincia.

Tras finalizar su carrera, vivió varios años en Venezuela y después en Madrid. La vida la ha llevado a visitar varios países, como Grecia, Italia, Francia o Israel, entre otros y a admirar la belleza de lugares tan distintos entre si, de los que extrajo conocimientos sociales y costumbristas.

Entró en el mundo de la literatura en el año 2013 con un libro de investigación, Historia de una larga construcción: Teatro Cervantes de Almería y más tarde publicó su segundo libro, también de investigación, El Colorao no es rojo. Ahora presenta este repaso por la historia almeriense, con el que se afianza como investigadora y apasionada de su tierra adoptiva.