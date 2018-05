Casting para buscar la figuración y actores para la serie 'Los Nuestros 2'

El Hotel Tryp Indalo acogió ayer por la tarde la primera jornada del casting para seleccionar figuración y actores para la serie Los Nuestros 2 que se grabará del 28 de mayo al 4 de junio en Almería.

Para figuración en la serie se buscan unas 200 personas, que son hombres a partir de 25 años para militares con una altura mínimo de 1,80 y complexión fuerte, así como hombres a partir de 25 años árabes y hombres a partir de 25 años con barba larga.

El casting continúa hoy sábado, 12 de mayo de 10 a 13 horas en el salón Aguadulce del Hotel Tryp Indalo de Almería. Para el casting de actores y actrices se buscan actores a partir de 25 años, actrices con pelo moreno a partir de 25 años. Es imprescindible haber cursado estudios de Interpretación. Al casting hay que llevar un curriculum y material de vídeo (bien sea en usb o link).

José Varela es un actor que ayer se presentó al casting. "He presentado un documento con la formación que tengo, y también me han hecho unas fotografías". La actriz Sonia Sofía también se presentaba ayer al casting y está muy ilusionada. "Estoy ahora con Francisco Conde en 32Historias y estoy haciendo algunas cosas. Espero que me cojan aquí".

En la prueba de casting se pide el nombre completo, DNI, teléfono y habilidades y si el aspirante tiene experiencia en rodajes. El rodaje llega a Almería el día 28 de mayo y concluirá el 4 de junio. Se rodará en la Base de La Legión, El Puche y en varias localizaciones cercanas a la ciudad.

Los nuestros, miniserie más vista de los últimos cinco años, vuelve a Telecinco con una nueva misión y una nueva unidad de élite militar encargada de desempeñarla: la Brigada Paracaidista. Paula Echevarría y Rodolfo Sancho son los protagonistas de Los nuestros 2, miniserie bélica que ha comenzado a grabarse el pasado lunes.

La trama de esta temporada cuenta como tras participar en una operación fallida en el corazón de Asia para tratar de recuperar una carga de Cesio-137 en manos del Estado Islámico se salda con la muerte de una joven confidente, Martina Ibáñez, sargento primero de la Brigada Paracaidista, se ofrece voluntaria para colaborar en otra arriesgada misión: servir de apoyo en la búsqueda del cesio en Siria infiltrada como asesora de la sección femenina de los Peshmergas kurdos.

Carlos Román, agente de la Inteligencia española, colaborará en esta acción militar comandada por la teniente coronel Iborra y a medida que vaya conociendo a la sargento Ibáñez se sentirá cada vez más atraído por ella. Adentrarse en el corazón de Raqqa para rescatar a Montse, una civil captada por el Estado Islámico que posee información clave para localizar la carga del cesio que podría ser utilizada para atentar en Europa, será la única opción de 'los nuestros' en esta audaz y peligrosa operación en territorio hostil.

De momento, hay una gran expectación en Almería para recibir a Rodolfo Sancho, que tiene un gran cariño a esta tierra por sus continuos rodajes y porque su padre era un enamorado de esta tierra. También hay muchas ganas de ver a Paula Echevarria, una gran actriz.