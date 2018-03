Clara Janés: "Durante seis años dejé de escribir porque pensé que no valía"

La escritora Clara Janés fue la protagonista del Aula de Literatura de Roquetas de Mar que se celebró en el Castillo de Santa Ana. La presentación estuvo presidida por el concejal Francisco Martínez, acompañado de Pilar Quirosa, coordinadora de la actividad, que recordó que son ya 14 años celebrando el Aula de Literatura.

Fue precisamente Quirosa la encargada de presentar a Clara Janés, haciendo un repaso por su extensa biografía. "Como creadora su extensa obra poética está llena de recursos y contempla una gran variedad de registros", dijo Quirosa. En este sentido, la coordinadora del Aula de Literatura recordó la participación de Clara Janés en las terceras jornadas literarias del Instituto de Estudios Almerienses, celebradas en mayo de 2002.

Clara Janés, por su parte, se mostró encantada de participar en el Aula de Literatura de Roquetas. "Cuando escucho el relato de todas mis obras, no me reconozco. Cuando se publica un libro mío, ese libro ya está, lo que inquieta es lo que puede venir luego".

"Siempre me ha pasado, mentalmente escribía mientras andaba, y luego cuando llegaba a casa anotaba y qué sucedía, que lo primero escrito era lo último. Tengo esa tendencia a empezar la casa por el tejado. Sabía el resultado de la ecuación antes de saber el proceso. Me he dado cuenta luego que a los físicos y científicos les pasa lo mismo", dijo Clara Janés.

En primer lugar hizo hincapié en Huellas sobre una corteza, un poema reivindicativo de larga extensión que se iniciaba con una frase de Ida Vitale. Clara Janés también leyó poemas de su libro La noche de la pantera, basado en una canción del norte de Irán que cuenta como una muchacha está enamorada de una pantera y los hombres del pueblo que están celosos van a matar a la pantera.

Janés a lo largo de su interesante intervención en el Aula de Literatura subrayó que "durante seis años deje de escribir, porque pensé que no valía. Estando yo en una operación, porque estudiaba alemán, una profesora de alemán vino a verme al hospital y me trajo un libro de Rilke en alemán. Luego vino otra persona y me trajo otro libro titulado una Noche con Hamlet. Esos dos libros me gustaron mucho y los leí en casa tras abandonar el hospital". Janés resaltó que 'tardé 25 años en escribir mi obra 'Los caballos del sueño".

"Comencé a escribir poesía al ritmo de los pasos, y el ritmo de los pasos marca un tiempo. En mi casa había 25.000 libros y eso me daba pavor. De niña no quería leer, porque daba miedo con tanto libro alrededor. A los 15 años empecé a leer libros de filosofía y cogí a Kierkegaard, lo leí y me gustó muchísimo. Pero cuando cogí a Kant me di cuenta que no iba a estudiar filosofía", narró la escritora Clara Janés.