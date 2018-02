Concierto de la Banda Sinfónica Municipal mañana en el Apolo

La Banda Sinfónica Municipal de Música de Almería alcanzará mañana domingo, 11 de febrero, el ecuador en el ciclo de conciertos programados para el 'Invierno Cultural' puesto en marcha por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería. Si los dos primeros se desarrollaron bajo el nombre común de Música original para Banda, en esta ocasión el hilo argumental girará bajo el título de Mitos y Leyendas. La cita será a las 12 horas, en el Teatro Apolo, con entrada totalmente gratuita hasta completar el aforo.

El repertorio se dividirá en dos bloques. En la primera parte del programa, la Banda Sinfónica interpretará tres piezas de Bert Appermont, Mario Bürki y Thomas Doss, Ivanhoe, La Montaña Magnética y De Castillos y Leyendas, respectivamente. Después de un breve descanso, la Banda Sinfónica continuará con Cry of the last Unicorn, de Rossano Galante, Pilatus, Montain of Dragons', de Steven Reineke y La Leyenda del Maracaibo, de José Alberto Pina, con la que cerrarán la matinal de domingo.

La Banda Sinfónica Municipal de Almería ofrecerá su tradicional concierto con motivo del Día de Andalucía el viernes, 2 de marzo, en esta ocasión, como excepción, a las 20.00 horas. El repertorio estará formado por un conjunto de canciones populares de Federico García Lorca. Por último, la programación de invierno para la banda culminará el 11 de marzo, con un concierto de 'Compositores Americanos', en el que sonarán obras de Gershwin, Berstein o Copland.