Concierto del Coro del Colegio de Abogados en el Museo

El Coro del Colegio de Abogados ofrece un concierto hoy domingo, 13 de mayo a las 12 horas en el Museo de Almería.

El concierto se dividirá en dos partes. En la primera el coro interpretará Kriabe, pieza popular africana; Plenty Good Romm de Kirby Shaw; My Lord, what a morning con arreglos de Jester Hairston, Mum'ring Word de R. Nathaniel Dett y Nga I Wie.

En la segunda parte, el coro hará Amazing Grace de J. Newton, Walk in Jerusalem Jus Like John de Georges Auranr; Senzenina; Wade in the Water con arreglos de Norman Luboff; Hosanna Nkosi Phezulu de Anders Nyberg y JavaJive de Jens Dalsgard.