El Conservatorio de Danza prepara un espectáculo dedicado a Lola Flores

José María Rubio García es un malagueño de 38 años que dirige desde hace unos meses el Conservatorio de Danza 'Kina Jiménez' de Almería. Es un hombre comprometido y sobre todo su afán de trabajar y hacer las cosas bien le ha hecho rodearse de un equipo de trabajo fabuloso.

Se abre un período de multitud de actividades que organiza el Conservatorio de Danza. Precisamente hay que destacar el bloque de actos que se van a llevar a cabo con motivo de la celebración del Día Internacional de la Danza, a desarrollar desde mañana lunes, 23 de abril hasta el viernes. Se llevarán a cabo las actuaciones de todas las especialidades de Conservatorio en la Escuela Municipal de Música (EMMA). La primera función será a las 18:30 horas y la segunda función a las 20:30 horas.

El espectáculo 'Líneas de ruptura' se llevará al ciclo 'Danzaneras' que se hace en Carboneras

Precisamente, desde mañana lunes al 27 de abril, también se llevará a cabo el tercer encuentro Danzavanza con Eduardo Leal. "Contamos con el almeriense Eduardo Leal que es un joven con una trayectoria importante. Va a finalizar el proceso de composición para luego dar vista a los ensayos generales en junio. El estreno de Las Galeras será el 7 de junio en el Festival de Teatro de El Ejido", apunta José María Rubio, director del Conservatorio.

"Ese proyecto es maravilloso, porque hace que los alumnos participen en una composición que es profesional. De alguna manera, esta composición sirve para medir el nivel de las enseñanzas que se llevan a cabo en el Conservatorio. El código elegido es la lengua flamenca pero con un aire muy actual y muy contemporáneo" sostiene Rubio. En este proyecto participan unas 19 alumnas de Enseñanzas Profesionales de Danza Española y Baile flamenco.

El 27 de abril se inaugura una exposición fotográfica en el Conservatorio de Danza donde se muestran una serie de imágenes artísticas tomadas en los últimos espectáculos de dicho Conservatorio donde se aprecian detalles de los diseños del vestuario y las expresiones de los intérpretes sobre el escenario.

También hay que destacar que el día 15 de mayo en el Auditorio Maestro Padilla tendrá lugar un espectáculo de danza española y baile flamenco dedicado a la figura de Lola Flores, donde se hará un amplio recorrido por las distintas Lolas Flores que existieron, desde la Lola niña, hasta la Lola famosa, pasando por la Lola madre. El 16 de mayo también en el Auditorio Maestro Padilla se llevará a cabo el espectáculo de Danza Contemporánea titulado Las maracas de Machín y el espectáculo de Danza Clásica, La Fille mal gardee. El 19 de mayo, dentro del ciclo de Danza, Danzaneras que organiza el ayuntamiento de Carboneras, el Conservatorio de Almería presenta Líneas de ruptura, un espectáculo en el que todas las expresiones de la danza tienen cabida.

José María Rubio muestra una visión de la situación actual del Conservatorio de Danza. "Hay cosas que han mejorado mucho, las perspectivas son buenas. Hace una década que conocí este Conservatorio y hay cosas que han variado ya que a día de hoy hay un compromiso de hacer un nuevo edificio, aunque habrá que esperar unos dos o tres años".

Por otra parte, Rubio sostiene que "la situación nuestra es muy delicada, ya que continuamos con unas aulas que no tienen suficiente espacio para hacer una enseñanza de calidad. En Almería hay muy buenos docentes, se prepara bien al alumnado, pero la falta de ese espacio incide de alguna manera en la enseñanza", apunta Rubio.

El nuevo director del Conservatorio es consciente que la enseñanza de la danza se centra en la mujer, ya que apenas hay hombres. "Que históricamente el ámbito danzístico está considerado como un ámbito femenino es una realidad. Hay una cosa clara y es que los padres de nuestro alumnado traen a sus hijas a bailar y a sus hijos no. Todos los padres no ven ningún problema en que su hijo pueda bailar, pero la ideología dominante, lo que se materializa en actos, es la que es, hay un peso muy grande en la historia de nuestro país donde los niños no bailan. Los artistas es un ámbito de gente de dudosa reputación".

Recordar que hasta el día 30 está abierto el plazo de inscripción y admisión para el ingreso a las pruebas de aptitud y acceso a las Enseñanzas Básicas y Enseñanzas Profesionales de Danza para el curso 2017-2018. Los interesados pueden llamar a los siguientes teléfonos 950-156244 y 671.531014.