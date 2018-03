Cristo Heredia presentará su disco el 6 de abril en Sevilla

La Droguería Music y 2F Espectáculos han preparado la presentación en Sevilla del cantaor almeriense Cristo Heredia que hace menos de un año publicó su primer disco titulado Almeraya. En esta ocasión estará acompañado a la guitarra por David Delgado Niño de la Fragua. El acto tendrá lugar el próximo viernes 6 de Abril en la Peña Torres Macarena. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Cristo Heredia ha demostrado en decenas de escenarios su amplio conocimiento de lo jondo del flamenco, sin perder nunca la realidad de un presente que exige una constante revisión.

Así, en Almeraya hay alegrías en Plaza de los Pescadores, bulerías en Mirando atrás y La Chanqueña, con tendencia a soleás en Contigo me den las doce, también tangos y caña como Cuna de los tangos y Viva Andújar, recuperando palos en desuso como la levantica en La Tortolica o demostrando sobriedad en las seguiriyas El abuelo Juan.

Cristo Heredia comenzó en el cante cuando tenía 13 años. Luego entró con su padre en el grupo que se llamaba Querando Dron y luego participó en el Festival de Fondón y de ahí se presentó a varios concursos y ganó varios primeros premios. Heredia está feliz con su primer disco. "Es el culmen de una época de mi vida. Plasma lo que soy ahora, y aunque no están todos los cantes que he aprendido, pero es el culmen de una época y en el futuro espero sacar el segundo disco", sostiene. "Yo me dedico en parte a cantar flamenco por mi abuelo. La Chanqueña es una bulería que he grabado con José del Tomate, hijo de Tomatito. Su padre y el mío, con todo el respeto, tienen mucho que ver con la forma que hay de tocar en La Chanca y por eso le hemos puesto La Chanqueña", sostiene este joven cantaor.

Es uno de los cantaores almerienses con mayor proyección y así se ha confirmado en la grabación de Almeraya.