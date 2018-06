Diputación muestra a tres cineastas los rincones para rodar en Almería

La Diputación Provincial clausuró ayer el segundo 'fam trip' del año 2018 que ha organizado a través de 'Filming Almería' para acercar a los profesionales de la industria cinematográfica nacional la luz y las posibilidades que brindan las localizaciones de la provincia.

El diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, moderó un encuentro con los medios de comunicación con el director de cine Antonio Pérez Molero, el productor Andrés Santana y la directora de arte, Laia Ateca.

Andrés Santana: "Descubrir Almería es volver a los lugares que ya conocía"

Antonio J Rodríguez destacó la presencia de cuatro rodajes simultáneo en la provincia de Almería no es fruto de la casualidad. "Éste es el camino soñado por los almerienses. Es el camino que emprendió la Diputación de Almería hace unos años para recuperar el esplendor cinematográfico. No estoy en condiciones de decir que el hecho de que Almería brille en el panorama nacional e internacional sea por este 'fam trip' o que sea por el trabajo que se realiza desde el Festival Internacional de Cine de Almería, pero sí les aseguro que la suma de todas las acciones que se realizan, principalmente desde 'Filming Almería', están dando resultados".

En este sentido, subrayó que los resultados obtenidos son "buenos para la provincia, para la sociedad civil, la industria cinematográfica y otros sectores paralelos". Rodríguez destacó que desde la Institución Provincial "vamos a seguir trabajando en este sentido y no vamos a ser lo cortoplacistas de otras generaciones. Vamos a tener amplitud de miras para entender que esta industria tiene que ser un producto que se alargue en el tiempo y para ello es importante que los profesionales estéis con nosotros y que se hable de cine dentro y fuera de Almería".

Los tres cineastas coincidieron en un aspecto que hace especial al destino 'Costa de Almería' para la industria audiovisual: la diversidad. La directora artística Laia Ateca agradeció a la Diputación la apuesta por este tipo de viajes que permiten enseñar el potencial cinematográfico de la provincia.

"Ha sido un viaje maravilloso y lo que más me ha impresionado es ver tanta variedad de paisajes en tan poco tiempo y tan espectaculares y poco habituales. Lo que más me ha sorprendido han sido las canteras de Macael, son muy inspiradoras y ofrecen grandes posibilidades".

Por su parte, el productor, director de producción y director Andrés Santana aseguró que esta ruta organizada por 'Filming Almería' le ha permitido redescubrir una provincia que conoce por varios trabajos que ha realizado en ella.

"He rodado hasta cinco veces en la provincia de Almería. Descubrir Almería es volver a los lugares que ya conocía pero comprobando los cambios experimentados por el paso del tiempo. Almería es un lugar fundamental para la industria cinematográfica, aquí tienes Marruecos, Egipto, bosques o las Canteras del Mármol. Almería tiene lugares únicos y un clima excepcional", subrayó Santana.

Por último, el director Antonio Pérez Molero destacó que además de la diversidad, del clima y la luz Almería brilla por "la hospitalidad de su gente". Pérez Molero destacó el recibimiento y todos los paisajes que ha descubierto en las comarcas del Levante, Almanzora, Filabres-Alhamilla y la ciudad.

En el 'top five' de localizaciones para estos tres artistas han sido: Las Ramblas, Las Canteras, Iglesia de las Salinas, El paraje de El Chorrillo y La Rambla de los Yesos.

El anterior fam trip tuvo lugar a finales de abril y reunió en Almería a los productores María Luisa Gutiérrez y Xabier Berzosa, así como el director artístico Alain Bainée.

María Luisa Gutiérrez destacó que era estupendo conocer los entornos de la provincia "pero si tuviera que quedarme con un lugar sería la Rambla de los Yesos. Almería ofrece Sol, vegetación, desierto y una frondosa alpujarra. Por su parte, Alain Bainée explicaba lo que significó conocer Almería. "Para mí ha supuesto una reinmersión en una provincia espectacular y una experiencia muy refrescante, puesto que aquí he trabajado mucho".

Xabier Berzosa, productor de Handia, subrayó la hospitalidad. "El 'Fam trip' ha sido una experiencia práctica, agradable y todo un placer. No tiene nada que ver con otras visitas que he hecho, porque he redescubierto los sitios con otros ojos y le he visto un potencial para trabajar del que no era consciente".