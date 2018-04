Domingo Leiva expone 20 fotografías sobre la UAL en la Puerta de Purchena

Domingo Leiva ofrece 20 fotografías sobre el campus universitario en el corazón de la ciudad, concretamente en la Puerta de Purchena. Abierta al público hasta el día 25 de este mes de abril, esta exposición es "una invitación" a los ciudadanos para que conozcan un campus "que ya de por si es único, con unas características peculiares por estar al lado del mar y por la luz que tiene", pero que además se muestra en ella "con el tratamiento y el enfoque personal que le ha dado Domingo Leiva", dijo ayer Carmelo Rodríguez, rector de la UAL.

De hecho, la muestra se llama Conoce la UAL y los rincones captados por el objetivo de Leiva son parte de lo que el rector describió como "espacios singulares de convivencia y trabajo, diseñados para promover y garantizar la formación de los estudiantes y el desarrollo de una investigación competitiva".

Agradecido al Ayuntamiento de Almería, el rector estuvo acompañado por el alcalde Ramón Fernández-Pacheco, precisamente egresado de la UAL. "Esta exposición es un fiel reflejo de cuál ha sido su evolución; yo estudié en ella y me fui en 2006, y hay muchos edificios que salen en las imágenes que yo no conocí, así que eso quiere decir que la Universidad de Almería está viva, que crece, que es pujante y que apuesta de forma decidida por el futuro".

El primer regidor de la ciudad recordó que "este año es muy importante para Almería y los almerienses" en referencia al '25 Aniversario'. "Una de las instituciones más importantes, sin duda la que más con lo que tiene que ver con la educación, un orgullo de todos los almerienses, cumple 25 años, y para el Ayuntamiento es un auténtico placer colaborar en esta conmemoración y en el programa que se ha propuesto a todos los almerienses para que nos sumemos a la celebración".

La muestra es ya "parte de la oferta cultural de la ciudad", en palabras del alcalde, que también reconoció "el sello característico del autor". En ese sentido, el mismo Domingo Leiva reconoció el encargo realizado desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deportes como "un reto" por varios motivos, como que las imágenes son cuadradas (1,20x1,20) cuando su visión es "bastante panorámica".

El reconocido fotógrafo alhameño manifestó que ha sido "una oportunidad de conocer mejor el campus" y explicó su procedimiento. "He tenido que hacer un proceso de reflexión acerca de las posibilidades fotográficas que tiene, ya que realmente no me dijeron que tenía que hacer, sino que he dado una visión muy personal". Además de la citada premisa del formato cuadrado, otra ha sido "ajustarse a los parámetros" que lo definen como artista. "Todo lo que a mí me parece fotogénico, sí aparece".

Leiva se ha visto sorprendido por "la arquitectura del campus" y ha invertido dos meses y medio de trabajo en total. "He intentado jugar con las líneas de la arquitectura y mucho con primeros planos de los espacios, darle profundidad y jugar con esas líneas para darle un recorrido, ello tras pasear, reflexionar y definir el punto, siéndome útiles realmente diez minutos al día, ya que una vez decidido, me iba al alba, el momento de 'la hora azul', y en el crepúsculo, más un mes con el fusionado de muchas imágenes".

Junto a las veinte fotografías de este autor, considerado como uno de los mejores del mundo gracias a su afán por la investigación de fondo digital, están las tres galardonados en el primer Concurso 'Kalos' de la UAL: el primer premio, Simetría Dinámica, de Jesús Úbeda, el segundo, Inmersa en sabiduría, de Antonio José Moreno, y el tercero, La Mirada, de Fátima Martínez. En definitiva, se trata de cultura al 'aire libre' en el centro de Almería con el campus universitario como gran protagonista a través del 'realismo imposible'.